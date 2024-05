Prevenire diabete e melanoma. In piazza c’è il Camper della Salute

Un camper della salute per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della prevenzione del diabete e del melanoma. L’iniziativa, organizzata dal Lions Club Pisa Host e dal Lions Pisa Certosa, con il patrocinio del Comune, si svolgerà sabato dalle 9 alle 18,30 in piazza Vittorio Emanuele, dove arriveranno il camper gestito dalla Misericordia e il mezzo attrezzato fornito dalla Croce Rossa di Pisa, per sottoporre chi vorrà ad appositi test miranti a valutare il rischio di sviluppo del diabete di tipo 2 entro i prossimi dieci anni. "Come amministrazione – afferma l’assessore alle politiche socio-sanitarie Giovanna Bonanno - abbiamo dato subito il patrocinio a questa importante iniziativa di sensibilizzazione sul diabete e sul melanoma, che mostra quanto sia importante la sinergia tra le istituzioni per tutelare un bene primario: la salute dei nostri cittadini".

"Il diabete rappresenta ormai un’epidemia globale – spiega il presidente del Club Lions Pisa Host Giuseppe Garcea – ed è il principale fattore di rischio per lo sviluppo di patologie cardio-vascolari. Si tratta di una malattia subdola, che spesso si manifesta quando ha già provocato danni, per questo è importante conoscere i fattori di rischio". Alla somministrazione dei questionari e degli esami seguirà il rilascio delle relative diagnosi. La campagna di sensibilizzazione riguarda anche il melanoma, un tumore provocato dalla trasformazione tumorale dei melanciti. "In vista dell’estate, riteniamo sia importante diffondere un’informazione certificata su questi temi per sradicare cattive abitudini ancora molto in voga, come l’uso delle lampade solari o un’esposizione al sole non protetta", sottolinea la presidente del Lion Club Pisa Certosa Adriana Galazzo. L’iniziativa nasce proprio con l’intento di educare a un corretto stile di vita e a una corretta alimentazione, mettendo in campo le armi di cui disponiamo per prevenire patologie che possono essere fatali.

Stefania Tavella