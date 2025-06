"Pretestuoso e infondato accostare Di Maio al caso Sds e al rinnovo cariche Geofor"

"L’accostamento fatto da Ciccio Auletta tra la vicenda Sds e il rinnovo delle cariche di Geofor per attaccare l’ex sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio, è del tutto pretestuoso". Così il segretario provinciale del Pd, Oreste Sabatino, e il segretario comunale del circolo dem sangiulianese, Aldo Bronzini, commentano l’articolo dei giorni scorsi de La Nazione che ha anticipato il definitivo tramonto dell’ipotesi di nominare proprio Di Maio alla guida dell’azienda del gruppo Retiambiente che in provincia di Pisa gestisce il ciclo dei rifiuti.

Secondo i due dirigenti del Pd, però, l’attacco di Auletta anche a nome di Rifondazione comunista, che a San Giuliano è in maggioranza, è "pretestuoso e infondato: si tratta di questioni distinte, che non possono essere strumentalmente confuse. In questi anni, in un contesto segnato da crescenti fratture sociali ed emergenze territoriali, le nostre amministrazioni e i nostri sindaci hanno continuato a sostenere con convinzione i servizi sociali e socio-assistenziali, agendo con senso di responsabilità e in pieno spirito di collaborazione istituzionale".

"Il lavoro svolto da Sergio Di Maio come amministratore locale è sotto gli occhi di tutti - aggiungono Sabatino e Bronzini - e durante il suo mandato da presidente della Sds pisana, insieme all’assemblea dei sindaci, ha portato avanti un approccio inclusivo e attento ai bisogni delle persone più fragili. La sua azione così come quella dell’intera assemblea è sempre stata orientata a garantire la tenuta del sistema socio-sanitario locale e a rafforzarne la capacità di risposta di fronte alle crescenti esigenze e bisogni dei cittadini".