Premio Letterario Pisa: Abate, Lanfranchi e Polito

Si è svolta nella sala Baleari di Palazzo Gambacorti la premiazione in occasione della 68esima edizione del Premio Letterario Pisa. Ad aggiudicarsi il premio quest’anno sono stati Carmine Abate con "Un paese felice" (Sezione Narrativa), Pierluigi Lanfranchi con "Controfigure", Valentino Rocchi con "Ma tu l’hai letto Il giovane Holden?" (vincitori ex aequo per la Sezione Poesia), e Antonio Polito con "Il costruttore" (Sezione Saggistica).

Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco di Pisa Michele Conti, e l’assessore alla cultura Filippo Bedini, oltre che al presidente del premio Giancarlo Ceccarini, le giurie e i vincitori.

"Il Premio Pisa – ha dichiarato l’assessore Bedini – rappresenta un esempio di continuità culturale. Grazie alla sezione "Radici del territorio", il premio valorizza gli autori locali, offrendo loro un’opportunità concreta di emergere in un settore complesso come quello editoriale".

Antonio Polito, vincitore nella Saggistica con "Il costruttore", ha dedicato il suo libro alla figura di Alcide De Gasperi: "Un politico che è stato un costruttore. La sua visione ha posto le basi per una democrazia stabile, tracciando i binari che l’Italia ancora oggi segue, tra cui la sua collocazione internazionale e la sua politica economica e che non può abbandonare senza rischiare di deragliare. La lezione di De Gasperi è fondamentale per chi domani governerà il Paese".

La sezione "Radici del Territorio" ha assegnato segnalazioni speciali ad Alessandro Ceccarini (Almanacco Pucciniano. Giacomo Puccini e Pisa), Laura Fagiolini (Passeranno i morti, resteranno i sogni), Anna Maria Gennai (Pisa. Passeggiate con curiosità matematiche e fisiche) e Brunello Passaponti (Riordanze pisane). Tra i riconoscimenti speciali, il premio "Galeone d’Oro 2024" è stato attribuito al giornalista Valerio Cappelli, mentre il premio "All’insegna della Cèa d’Oro" è andato a Lorenzo Gremigni. Un premio alla carriera è stato conferito al maestro Alberto Veronesi.

Il Premio Pisa viene organizzato dal gruppo artistico letterario La Soffitta con il contributo del Comune di Pisa, del Consiglio Regionale della Toscana, Società Chimica Fedeli, Banca di Pisa e Fornacette e di alcuni sponsor privati, ed è tra i più importanti e longevi premi letterari italiani a carattere nazionale. Nel corso delle sue edizioni il premio è stato assegnato a figure come Alberto Moravia, Nico Orengo, Mario Luzi, Anna Maria Orte e molti altri ancora.

EMDP