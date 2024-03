Premio di laurea Confcommercio. Mille euro per la migliore tesi

Una perfetta sinergia tra Università, mondo del lavoro e giovani: prende il via con la presentazione ufficiale nella sede di Confcommercio Pisa la seconda edizione del Premio di Laurea finanziato da Confcommercio Provincia di Pisa destinato a un laureato o una laureata in Economia del Corso di laurea in Strategia, Management e Controllo dell’Università di Pisa. Dopo la prima edizione ritorna l’iniziativa che mette a disposizione 1.000 euro per premiare la tesi considerata più brillante e meritevole, con l’obiettivo di favorire, attraverso un sostegno diretto e concreto, l’aggiornamento professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani laureati. "Il progetto vincitore sarà annunciato per la XVII edizione del Premio Giovani Imprenditori di Confcommercio Pisa, giovedì 11 aprile agli Arsenali Repubblicani di Pisa, con ospiti di assoluto rilievo, quest’anno dedicato al tema "Il Coraggio di Fare Impresa" annuncia il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Pisa Francesco Ciampi. L’iniziativa replica quella dello scorso anno, che vide un gran numero di tesi presentate, tutte valide e originali. "Una partnership con l’Università di Pisa e il dipartimento del Corso di laurea in Strategia, Management e Controllo, grande orgoglio e opportunità per la nostra associazione- ha commentato il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi-segno tangibile di quanto vogliamo sostenere i giovani nel loro percorso formativo e professionale". "Siamo felicissimi di offrire anche quest’anno una nuova opportunità ai nostri studenti" ha affermato il presidente del Corso di laurea Vincenzo Zarone. Il prezioso filo che unisce il mondo universitario ai giovani talentuosi è al centro del commento del delegato del Rettore per i Rapporti con il territorio dell’Università di Pisa Marco Macchia: "iniziative come queste sono fondamentali perché centrano il valore dell’inserimento nel mondo del lavoro". Presente alla conferenza l’assessore con delega ai rapporti con l’Università del Comune di Pisa Frida Scarpa: "stiamo pensando a una futura cooperazione che possa prevedere una compartecipazione dell’amministrazione con stanziamento di risorse in favore delle politiche giovanili". Gli elaborati saranno valutati da un’apposita commissione. Potranno presentare la propria candidatura tutti i laureati che hanno conseguito il titolo di dottore magistrale in strategia, management e controllo tra gennaio 2023 e marzo 2024, c’è tempo fino al 31 marzo per inviare la domanda di ammissione al concorso.

Alessandra Alderigi