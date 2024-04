Premiati gli atleti pisani di scherma. Le congratulazioni del Comune: "Grande soddisfazione per la città"

Grande orgoglio per la scuola pisana di scherma. Ieri mattina al Comune l’assessora Frida Scarpa, già campionessa di scherma, si è congratulata personalmente con gli atleti dell’U.S. Pisascherma per i risultati ottenuti ai campionati mondiali di scherma Riyad, ai campionati europei di Napoli e ai campionati europei paralimpici di Parigi, che contribuiscono a portare lustro alla città. Scarpa ha consegnato un attestato di benemerenza a: Irene Bertini, tesserata per il gruppo sportivo Carabinieri, laureatasi campionessa del mondo a squadre e vicecampionessa del mondo individuale di fioretto, categoria giovani; Matteo Iacomoni, tesserato per il gruppo sportivo delle Fiamme Oro, campione europeo individuale ed a squadre di fioretto, categoria giovani; Mattia Conticini, vice campione europeo e bronzo a squadre di fioretto, categoria cadetti. Gli atleti, accompagnati dal presidente dell’U.S. Pisascherma, Giovanni Calabrò e dai maestri Simone Vanni e Mantovani Veronica, si sono soffermati con Scarpa per ripercorrere le esperienze vissute nel corso dei recenti campionati europei e mondiali. Non ha potuto presenziare all’incontro Matteo Betti, tesserato per il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, argento a squadre e bronzo individuale di fioretto ai campionati europei paralimpici di Parigi perché impegnato a Roma per sostenere le visite di idoneità fisica per partecipare alle prossime Olimpiadi.

"Sono orgoglioso di questi ragazzi - le parole del presidente della società pisana, Giovanni Calabrò - ringrazio il Comune e nello specifico l’assessora Frida Scarpa per la loro vicinanza e per tutto quello che stanno facendo per lo sport della nostra città. La gioia per quello che hanno fatto i nostri ragazzi è immensa, ma questi campionati lasciano anche un pizzico di amarezza per la sconfitta di misura di Irene, che ha perso la finale 15 a 14, con due stoccate a bersaglio non valide prima di quella conclusiva dell’avversaria e per Matteo Iacomoni, fresco campione europeo, che non ha potuto partecipare al Mondiale per un infortunio che lo sta tenendo ancora lontano dalle pedane, ma confidiamo che si rialzerà quanto prima. Ringrazio anche lo splendido corpo magistrale dell’U.S. Pisascherma che ha permesso al Pisascherma di essere ormai una delle realtà schermistiche più importanti nel panorama nazionale".

Stefania Tavella