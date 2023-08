Il postino non suona più. "Smarriti anche i referti medici di mia moglie malata di tumore"

Vicopisano (Pisa), 22 agosto 2023 - "Sono mesi che la posta qui a Cucigliana non arriva, e mia moglie, malata di tumore, non riceve i referti degli esami fatti all’ ospedale di Pisa". È l’appello accorato del marito di una signora, residente nella frazione di Vicopisano "abbandonata" dai postini da oltre tre mesi. "Ho provato a chiedere agli uffici postali, senza ottenere risposta- prosegue l’uomo che si è rivolto alla nostra redazione- so che in paese tutti sono nella mia stessa situazione".

Il disservizio di cui è vittima la signora la tiene ulteriormente in apprensione rispetto alle sue condizioni di salute, che la vedono spesso rivolgersi per esami diagnostici all’ospedale Santa Chiara, e attendere poi invano i risultati tramite posta; si tratta di referti ematologici che contengono dati sensibili, quindi ulteriormente delicati.

La situazione è stata fatta persente anche al sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci, secondo quanto ci racconta il cittadino, che ha raccolto la segnalazione senza però che a questo - per il momento – sia seguita una reale risoluzione del problema. Dal canto suo il primo cittadino, che abbiamo interpellato in proposito, esprime la massima disponibilità ad accogliere la situazione della signora.

"L’iter intrapreso a seguito delle segnalazioni ricevute dagli abitanti di Cucigliana – spiega il sindaco Ferrucci – ci ha visti fare da portavoce nei confronti delle Poste. E abbiamo organizzato, precisamente lo scorso15 giugno scorso, un incontro con i funzionari di zona che hanno preso in carico la situazione. Quello che non è stato fatto per rimettere in funzione il servizio postale da allora in poi, è qualcosa di cui fino a oggi non eravamo a conoscenza".

Il sindaco ha ribadito l’intenzione di trovare una soluzione veloce ed efficace al problema. "La signora o il marito possono parlare direttamente con me in qualsiasi momento - ha ribadito Ferrucci - al fine di garantire, magari trovando una soluzione diversa per la consegna dei referti anche con l’ospedale interessato, il diritto dei cittadini a non essere danneggiati da questo disservizio, in special modo quando questo va a rendere ancora più gravosa una situazione precaria di salute".