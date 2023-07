Porte aperte al poliambulatorio "Venite nella nostra sala fresca Confronto e due chiacchiere"

L’idea è arrivata "qualche giorno fa con il caldo opprimente". Così il governatore della Misericordia di Cascina, Emilio Paganelli, ha diffuso una proposta semplice ma efficace. "Abbiamo il grande salone nel nuovo poliambulatorio di via Terracini 2: anziani, fragili e tutti coloro che vorrebbero passare qualche ora di refrigerio in uno spazio ampio e rinfrescato dai condizionatori, possono venire da noi". "Un po’ di tempo qui per scambiare due chiacchiere in un ambiente tranquillo – prosegue – La nostra non è solo una struttura sanitaria, ma un centro polifunzionale per le famiglie: non occorrono prenotazioni". "Contro il caldo le Misericordie pisane in aiuto delle persone fragili", commenta il presidente Maurizio Novi, "nello spirito delle nostre consorelle".

Ma ci sono altre opportunità sul territorio. "Nel periodo estivo, l’amministrazione comunale di Vecchiano, in collaborazione con l’Ente Parco regionale Migliarino-S. Rossore e il Comune di San Giuliano, organizza giornate alla scoperta del nostro bellissimo ambiente naturale, che prevede la permanenza nel Parco, per un gruppo minimo di 10 e massimo di 28 persone", affermano il sindaco Massimiliano Angori e l’assessore alle Politiche Sociali Lorenzo Del Zoppo. Possono partecipare tutte le persone che hanno compiuto 60 anni versando 7 euro al giorno. Prenotazione allo 050 859645 lunedì e martedì della settimana precedente al soggiorno e 9-11. Info: www.comune.vecchiano.pi.it. A Calci, servizio di consegna a domicilio dei sacchi per le utenze deboli, anziani che vivono soli o disabili. A Pisa, per i Servizi demografici, accesso libero agli uffici (3336264260) alla Sesta Porta con priorità per urgenze, anziani, fragili.

An. Cas.