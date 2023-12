Pontedera vuole un sogno sotto l’albero

Natale (e Capodanno) sul podio. Se stasera il Pontedera batte la Carrarese nell’ultima gara del girone di andata (e del 2023) e domani Perugia e Pescara, entrambe in casa, non superano rispettivamente Cesena e Fermana, i granata scavalcano i marmiferi (terzi e due punti avanti) e si godono tutte le feste sul terzo gradino della classifica, da dove ripartirebbero il 7 gennaio, alla ripresa del campionato. Sarebbe un sogno, un regalo straordinario che la squadra di Canzi (ma non dipende solo dal risultato del Mannucci) farebbe ai suoi tifosi. Anche se di regali Espeche e compagni ne fanno ad ogni gara, disputando un campionato fin qui strepitoso. Anche la parte di città di fede granata però potrebbe fare un bel regalo alla sua squadra più importante, aderendo in maniera massiccia alla promozione fatta dalla società per il derby numero 71 di stasera sui prezzi d’ingresso per i residenti nella provincia di Pisa: donne gratis in ogni settore dello stadio e uomini in gradinata ad 1 euro (gli abbonamenti restano validi). Certo, orario (in notturna) e stagione non aiutano, tutt’altro, ma questa squadra per il modo divertente ed efficace in cui si esprime nel rettangolo verde meriterebbe affluenze migliori. Sul piano sportivo, la storia dice che battere la Carrarese non è così facile per il Pontedera: nei 18 incontri giocati in Serie C dalla stagione 2014-15, ogni anno, i granata hanno vinto solo 2 volte (una fuori nel 2015-16 e una in casa nel 2019-20) e perso in 10 occasioni. "La Carrarese – dice Massimiliano Canzi – ha sempre costruito squadre per stare in alto, e anche quest’anno la classifica lo dimostra. D’altronde nell’amichevole precampionato che abbiamo giocato (1-1, ndr) avevamo già visto che è squadra di grandissimo spessore. Ben guidata, da un allenatore come Dal Canto, insieme a Braglia il più esperto della categoria, che concede poco allo spettacolo e alla quale fare gol è complicato (solo 12 reti subite, miglior difesa del girone, ndr). Direi che è molto simile al Padova". Anche il Pontedera, che recupera Catanese e Gagliardi (ancora out Stancampiano, Provenzano e Cerretti) è comunque in un momento di fiducia dopo il successo di Olbia. "Stiamo bene fisicamente e di testa – ammette l’allenatore dei granata - ma siamo consci che la Carrarese è una delle squadre più ostiche da affrontar. Per provare a batterla servirà massima attenzione". Inizio alle 20,45, dirige Zanotti di Rimini. Probabile formazione (3-4-1-2): Vivoli; Espeche, Martinelli, Guidi; Perretta, Ignacchiti, Catanese, Angori; Benedetti, Ianesi; Nicastro.

Stefano Lemmi