Bimbo malato salvato dai poliziotti. Va operato subito, corsa dalla mamma per il consenso

Pisa, 14 maggio 2023 - Il pensiero di altri due figli da mantenere. E il terzo malato in ospedale. La mamma, che lo va regolarmente a trovare, in quel momento, però, è al lavoro. Il piccolo è ricoverato in un ospedale della Toscana. Improvvisamente ha bisogno di un’operazione per non avere una disabilità permanente. Ma essendo minorenne, è necessario il consenso dei genitori. Padre e madre sono irraggiungibili per i medici. Accade venerdì a Pisa. Il papà, di origine straniere, è all’estero; la moglie sta lavorando.

Gli agenti delle volanti cercano i dati e le informazioni necessarie e si attivano raggiungendo il luogo dell’impiego della donna. I poliziotti riescono a rintracciarla e, con un’interprete, le sottopongono i moduli per il consenso informato all’intervento. La madre autorizza firmando. Documenti che vengono restituiti velocemente ai sanitari. Dopo circa due ore richiamano la sala operativa: i dottori comunicano che è andato tutto a buon fine. "Il minore sta bene". Non avrà problemi. Una notizia pubblicata anche sui social della polizia di Stato.

"L’attività delle Volanti – commenta il questore di Pisa Gaetano Bonaccorso – tra gli obiettivi prefissati ha non solo la repressione e la prevenzione ma anche il soccorso pubblico, che d’altra parte è nella defizione stessa di questo reparto. Per noi è un aspetto altrettanto importante. Durante l’ultima festa della polizia agli Arsenali medicei – aggiunge – ho sottolineato che gli interventi delle Volanti sono meritori proprio perché a volte salvano vite umane. Un fine fortemente sentito e perseguito".

Ma il questore cita anche un altrio episodio accaduto nelle stesse ore. Sempre venerdì, infatti, gli operatori hanno rintracciato due minori scomparse, il giorno prima, da una comunità per accoglienza in Toscana.

Ecco come. Gli agenti della squadra Volanti hanno controllato alcuni minori seduti sulle panchine di un parco in città. Ragazzini già conosciuti perché appartengono a gruppi protagonisti di brutti episodi avvenuti in passato. In quel momento stanno chiacchierando in modo tranquillo; con loro ci sono due ragazze. La successiva verifica in banca dati fa scoprire che si sono allontanate da una comunità per minori. Ma stanno bene. La polizia avvisa la Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Firenze e riaccompagna le due nella stessa struttura.