Polizia, arrivano i rinforzi: "Gli agenti qui a dicembre"

Cresce l’organico della polizia a Pisa, è la novità che ha garantito il deputato pisano della Lega Edoardo Ziello per rafforzare la sicurezza della città. Il parlamentare del Carroccio ha annunciato infatti che "già da dicembre arriveranno decine di poliziotti in più sul territorio. In base al prossimo piano di assegnazione degli agenti alle questure - continua Ziello -, in quella di Pisa arriveranno decine di agenti di polizia in più, già dal mese di dicembre, grazie a un duro e serio lavoro svolto, braccio a braccio, con il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni che ringrazio - insieme a tutto il Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Si tratta dell’arrivo di nuovi rinforzi e quindi di un potenziamento vero e proprio dell’organico sia della questura in generale che per i servizi di specialità".

Secondo il deputato leghista, "sarà uno degli invii di personale in divisa più grossi degli ultimi anni proprio perché la sicurezza della città di Pisa e della sua provincia ci stanno a cuore. Non lasciamo le comunità territoriali sguarnite dai servizi di sicurezza, ma continuiamo a investirci come dimostrato dall’ultimo arrivo di altri quindici militari dell’operazione ’Strade Sicure’ che ho fatto impiegare nel quartiere Stazione e al Duomo. Dimostriamo ancora una volta che aumentiamo le assunzioni per le forze dell’ordine e introduciamo strumenti a loro tutela come l’impiego del taser, le body cam e l’aumento della copertura legale. Tutto questo - conclude il parlamentare - andrà a garantire un innalzamento significativo dei livelli di sicurezza nel capoluogo e nella provincia". Una notizia che il sindacato di polizia Siulp di Pisa, da tempo impegnato per chiedere un rafforzamento nell’organico, ha accolto con favore.

"È sicuramente un buon inizio - commenta il segretario provinciale del Siulp Valerio La Mela - per affrontare un problema che lamentiamo con insistenza da anni. Di promesse ne ho sentite tante senza risultati concreti, ma spero che questa sia la volta buona. Sebbene una crescita del personale sia utilissima, se il prossimo anno vanno in pensione 20 agenti siamo punto e a capo. Per risolvere il problema a monte - conclude il segretario - in nostro obiettivo resta quello di alzare il livello di fascia della questura, in modo che l’aumento degli agenti sia strutturale e più adatto al numero di persone che ogni giorno passa per Pisa".

Mar. Fer.