"Poc": Nerini e Del Rosso contro Auletta

Nuovo fronte di scontro politico in Comune sul Piano Operativo Comunale, lo strumento urbanistico che definisce cosa si può o meno costruire sul territorio. In commissione è in corso l’analisi del "quadro conoscitivo", la fotografia dell’esistente, dopo l’ok della Regione al Piano Strutturale che ne ha fissato le linee guida. A intervenire sono Maurizio Nerini ed Elena Del Rosso, membri della Prima commissione consiliare permanente e candidati alle regionali del 12 e 13 ottobre con Fratelli d’Italia, che puntano il dito contro Ciccio Auletta e i suoi. "Triste ideologia e granchi madornali: solo così sì può riassumere l’azione portata avanti da Auletta e suoi accoliti – dichiarano –. Ad ogni seduta si continua a cercare di delegittimare la maggioranza e gli uffici comunali con domande pretestuose ripetute all’infinito, che non fanno diventare vere affermazioni al limite dell’offensivo, ad esempio sulla copianificazione". Secondo i due esponenti di FdI, si tratta di "operazioni in gran parte già valutate dalla Regione, nelle quali nessuna colata di cemento è prevista". "Potrebbero occuparsi della vera colata di cemento che i loro compagni di San Giuliano Terme hanno fatto con il nuovo centro commerciale di Madonna dell’Acqua, al confine con Pisa e con il Parco, ma non ce la fanno". Nerini e Del Rosso difendono il lavoro degli uffici comunali. "I documenti sono chiari, ben fatti, analitici e declinino il nostro programma legittimato ben due volte dal voto dei pisani. A fianco dei grandi parchi costruiti e in costruzione, con un saldo per il verde in positivo enorme, faremo i parcheggi necessari richiesti dai pisani, lì dove serve: uno per tutti quello in via Fossa Ducaria accanto all’Aurelia assediata dalle auto. È la visione di città che loro non potranno mai avere, offuscati dall’ideologia".