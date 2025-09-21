Rapinata all’alba. Coltello alla gola per portar via la borsa

Quella che doveva essere una mattina come tante, con la sveglia all’alba per raggiungere il turno di lavoro, si è trasformata in pochi istanti in un incubo. È quanto accaduto a una donna che, venerdì scorso tra le 6 e le 7, in zona aeroporto, è stata avvicinata da un uomo armato di coltello e costretta a consegnare la propria borsa mentre attendeva l’autobus.

Il grave episodio è stato denunciato dalla consigliera comunale di Pisa, Alessandra Orlanza, che ha ricostruito la vicenda. "La borsa della signora – ha spiegato Orlanza – è stata poi ritrovata da alcuni residenti in via Emilia, nel quartiere de La Cella, e consegnata alla polizia municipale. Il malvivente aveva sottratto soltanto il denaro presente e un pacchetto di sigarette, lasciando all’interno il telefono cellulare e altri effetti personali".

Secondo quanto emerso, la vittima sarebbe un’infermiera diretta al turno di prima mattina. Dopo lo spavento, ha potuto almeno recuperare la borsa con i documenti, e ha sporto denuncia fornendo un identikit dell’aggressore alle forze dell’ordine.

"Episodi del genere non devono accadere – ha aggiunto Orlanza –. Il quartiere e l’intera città hanno bisogno di maggiore sicurezza, specialmente nelle fasce orarie più delicate, quando tanti cittadini si spostano per raggiungere il posto di lavoro. La paura che questa persona ha vissuto è la stessa che tanti altri concittadini mi raccontano ogni giorno, e che mina la fiducia nelle istituzioni. Chiedo che siano rafforzati i controlli e la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, perché nessuno deve sentirsi indifeso mentre attende un autobus o cammina per strada". La rapina è avvenuta due giorni dopo un altro episodio simile, sempre nelle prime ore del mattino, in via Filippo Corridoni, dove un 69enne è stato aggredito da un giovane sconosciuto che lo ha colpito con un bastone e derubato della borsa.

Enrico Mattia Del Punta