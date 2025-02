Pisani protagonisti in riviera. La voce di Joanna e Grace

Sanremo come l’epicentro dell’intrattenimento. La città dei fiori la prossima settimana sarà la capitale della musica italiana, non solo per il festival all’Ariston ma anche per tutta una serie di eventi che richiamano ospiti da tutta Italia proprio all’ombra della manifestazione canora più famosa. Tra questi ci sono anche le pisane Joanna&Grace che si esibiranno come ospiti in due diverse iniziative: Sanremo Doc e Una miss per Sanremo. Mamma e figlia (tra i concorrenti di Notti di Talento 2024, il contest musicale di cui La Nazione è media partner) hanno già incantato il pubblico televisivo di "Io canto" e ora saranno protagoniste anche in Liguria. Joanna tra l’altro è l’interprete di "To be", la colonna sonora del cortometraggio contro il bullismo e il cyberbullismo in onda sulla Rai. Infine, la cantante pisana con origini britanniche, è tra le semifinaliste del contest "Una voce per San Marino" che dovrà decretare la rappresentante della repubblica del Titano all’Eurovision song contest in programma a Basilea. Le semifinali saranno trasmesse dalla Tv sanmarinese in quattro serate dal 17 al 21 febbraio. Insomma, per Joanna sarà un periodo molto intenso che conferma una carriera musicale in enorme ascesa e pronta davvero per spiccare il volo nel firmamento della musica italiana e internazionale. A Sanremo sarà presente oggi anche l’hair stylist amato dai Vip, Alessandro Siri, che nella prestigiosa cornice del Royal Hotel Sanremo parteciperà alla 15/a edizione del Gran Galà della Stampa del Festival di Sanremo, che celebra il mondo del giornalismo e della comunicazione legati al festival. Ospite della serata la cantautrice Asia che interpreterà un medley dedicato a Umberto Tozzi, Shel Shapiro e Annalisa, artisti premiati nel corso della serata insieme a Carlo Conti. Per Siri un altro riconoscimento alla sua straordinaria professionalità e una vetrina importante per mettere in mostra le sue capacità e farsi notare anche come personaggio nel luccicante mondo dello star system.