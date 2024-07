Pisa, tre feriti nello scontro tra un’auto e un furgone. I vigili del fuoco spengono un principio di incendio

Calambrone (Pisa), 23 luglio 2024 – Tre persone sono rimaste ferite in uno scontro frontale tra un furgone e un’auto avvenuto in via del Tirreno, in località Calambrone nel Comune di Pisa. Il personale dei vigili del fuoco ha contenuto ed estinto un principio di incendio che stava interessando i due veicoli mettendo in sicurezza i luoghi dell'intervento. I tre feriti sono stati trasportati all’ospedale in codice giallo. Sul posto anche vigili urbani di Pisa e 118.