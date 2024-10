Pisa, ricevuto a Palazzo Gambacorti il console della Tunisia Marwen Kablouti

Pisa, 3 ottobre 2024 - Nella mattinata di martedì l'assessore alla partecipazione e ai servizi demografici del Comune di Pisa Gabriella Porcaro ha ricevuto una visita del console della Tunisia, Marwen Kablouti.

“Nel corso dell'incontro istituzionale – ha dichiarato Gabriella Porcaro - avvenuto in Sala delle Baleari a Palazzo Gambacorti il console ha illustrato l’obiettivo della visita, ossia rafforzare i legami che uniscono l'Italia e la nostra città con la Tunisia per ottimizzare e sviluppare progetti e possibili sinergie future, tenuto conto che la città ospita una consistente comunità tunisina. L’incontro ha offerto anche l’occasione per un confronto su possibili collaborazioni da mettere in campo sul piano economico e culturale”.

Kablouti ha espresso i ringraziamenti verso l’amministrazione comunale per la concessione di locali a Riglione per l’allestimento dei seggi in vista delle elezioni presidenziali in Tunisia, previste per il 4, 5 e 6 ottobre.