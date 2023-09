"Pisa: Piazza S. Francesco, da cantiere a parcheggio"

L’architetto Alessandro Baldassari scrive per la situazione di piazza San Francesco al sindaco del Comune di Pisa, all’assessore alla mobilità del Comune di Pisa, alla polizia urbana e per conoscenza ai giornali. "Davvero un bel risultato aver rimosso l’immondo cantiere che da anni occupava la Piazza San Francesco, di sicuro una delle più belle della città; peccato che a ciò sia immediatamente seguito la trasformazione della piazza in un parcheggio". "Se, cantiere presente, le auto si limitavano a parcheggiare sul bordo, distruggendo comunque il prezioso pavimento in marmo e la superficie in cotto, ora si piazzano bellamente al centro, su due file, dando davvero un bello spettacolo della facciata, appena (e con gran successo) restaurata". "C’è da dire poi che la piazza si classifica come “Area Pedonale” un luogo cioè dove non solo non si può parcheggiare ma dove le auto non possono nemmeno entrare, con buona pace della mamme (e babbi) col suv che dal 15 settembre la occuperanno manu militari per accompagnare, se possibile fino al proprio banco, i pargoli nella scuole Carducci e Coccapani". E ancora: "Certo, trovare un parcheggio per i residenti in ZTL non è davvero facile, ma sarebbe interessante capire se i posti esistenti sono, e in che misura, commisurati con i permessi rilasciati o se i 100 e passa euro che ogni anno si pagano per poter raggiungere la propria casa sono solo l’ennesimo balzello".