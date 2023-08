Pisa, nuovo percorso ciclopedonale in via Contessa Matilde

Pisa, 17 agosto 2023 - Mobilità sostenibile, nuovo percorso ciclopedonale in via Contessa Matilde: dal 28 agosto al 30 novembre divieto di transito nel tratto pedonale prospiciente le Mura urbane. Il Comune di Pisa ha adottato dei provvedimenti temporanei di viabilità al fine di consentire la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale in via Contessa Matilde, da Largo Cocco Griffi fino a via San Ranierino (https://www.comune.pisa.it/it/articolo/mobilita-nuovo-percorso-ciclopedonale-contessa-matilde-lato-mura-di-pisa). Nello specifico dal giorno 28.08.2023 al giorno 30.11.2023 è previsto il divieto di transito veicolare e pedonale, eccetto veicoli adibiti al cantiere, in via Contessa Matilde nel tratto pedonale prospiciente le mura urbane. In occasione degli incontri casalinghi del Pisa S.C. 1909, il cantiere dovrà essere completamente disinstallato con rimozione completa di tutti gli oggetti potenzialmente contundenti (sassi di scavo, transenne, segnaletica mobile etc) per motivi di sicurezza pubblica.

M.B.