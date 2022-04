Cultura: alla Chiesa della Spina la mostra “Dio è Madre” di Gianfranco Meggiato

Pisa, 22 aprile 2022. Presentata questa mattina, 22 aprile, con una conferenza stampa la mostra “Dio è Madre” di Gianfranco Meggiato , ospitata all’interno degli splendidi locali della chiesa di Santa Maria della Spina. Erano presenti l’artista, l’assessore alla cultura del Comune di Pisa, Pierpaolo Magnani , il curatore della mostra, Riccardo Ferrucci , e Roberto Milani , della Casa d’Arte San Lorenzo, organizzatrice della mostra. Sabato 23 aprile, alle ore 17.00, l’esposizione sarà aperta al pubblico e sarà possibile visitarla fino a martedì 3 maggio. La mostra, composta di undici opere inedite, pensate e realizzate appositamente per questo appuntamento,è un prezioso approccio per far conoscere il lavoro dello scultore veneto. Questi nuovi lavori di Meggiato sono portavoce di un messaggio di pace. L’obiettivo è quello di andare, simbolicamente, oltre, cercando il superamento delle divisioni, in quanto siamo tutti esseri umani, siamo tutti cellule di uno stesso organismo, siamo tutti un unicum. "Il titolo della mostra – dichiara l’assessore alla cultura, Pierpaolo Magnani – è ripreso da una frase iconica pronunciata da Giovanni Paolo I, Papa Albino Luciani, nel 1978: “Dio ha sempre gli occhi aperti su di noi, anche quando sembra ci sia notte. È papà; più ancora è madre”. Parole di un’attualità sconcertante che ci invitano, in un momento così duro come quello che stiamo attraversando oggi, a una profonda riflessione e a riscoprire la nostra dimensione spirituale. Nelle opere di Gianfranco Meriggio c’è però anche una dimensione scientifica, dato che i suoi lavori partono dallo studio della fisica quantistica. Il luogo scelto per questa mostra, la chiesa di Santa Maria della Spina, diventa così ancora più suggestivo: le opere di Meggiato ben si fondono con questa ambientazione; le sue sculture uniscono religiosità mistica e scienza così, dall’unione dei contrasti e dei contrari, vogliono spronare le persone ...