Pisa, la Polizia Municipale ha il suo nuovo comandante: è Elio Cappellini

Pisa, 21 marzo 2024 – Il sindaco di Pisa Michele Conti ha conferito l’incarico di comandante della Polizia Municipale a Elio Cappellini, già comandante della Polizia Provinciale di Lucca. La nomina arriva come esito finale dell’avviso di selezione pubblica a cui hanno partecipato 29 candidati, di cui 27 ammessi con riserva. Di questi, in 14 si sono presentati al colloquio che si è tenuto nel mese di marzo scorso. Dopo attenta valutazione dei curricula e degli esiti dei colloqui con tutti i candidati, Elio Cappellini è stato ritenuto il candidato che maggiormente ha risposto ai requisiti richiesti, tenuto conto soprattutto della sua esperienza e professionalità maturate sul campo. L’incarico viene ufficialmente conferito a decorrere dal 1° aprile e rimane valido per un anno, eventualmente prorogabile.

“Da oggi la città di Pisa – dichiara il sindaco Michele Conti - ha un nuovo comandante della Polizia Municipale. Mi sono preso il tempo necessario per studiare attentamente i curricula dei candidati e verificare uno per uno la loro disponibilità e professionalità, consapevole del fatto che il comandante della Polizia Municipale costituisca una figura istituzionale di massima importanza per la città e per un’amministrazione che sta investendo risorse, attenzione e tanto lavoro sul fronte della sicurezza. Voglio esprimere i miei migliori auguri di buon lavoro a Cappellini, certo che saprà creare il necessario rapporto di fiducia non solo con tutte le donne e gli uomini del corpo della Polizia Municipale, che svolgono quotidianamente un lavoro importante, ma con l’intera comunità cittadina”.

Elio Cappellini, nato a Lucca nel 1970, ha conseguito la laurea triennale in Consulente del Lavoro e delle Relazioni Sindacali e la Laurea Magistrale in Giurisprudenza; a seguire ha ottenuto il diploma di Master post universitario di I° livello in “Gestione e Management della Polizia Locale”, il diploma di Master di II° livello in “Amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati”. Entrato in servizio alla Polizia Municipale di Forte dei Marmi nel 2010, nel 2018 è passato alla Polizia locale nel Comune di Lucca dove poi ha svolto il ruolo di Ispettore. Dal 2022 fino a oggi ha ricoperto il ruolo di comandante della Polizia Provinciale di Lucca.

Nella sua esperienza personale ha ricoperto anche incarichi da amministratore pubblico: dal 2002 al 2006 Cappellini è stato consigliere comunale di Lucca, ente per cui, dal 2007 al 2011 ha ricoperto anche il ruolo di Assessore: fra le varie deleghe ricoperte anche Polizia Municipale, Sicurezza, Personale.