Pisa festeggia l’80° anniversario della Liberazione della città

Pisa, 30 agosto 2024 - Si svolgeranno lunedì le celebrazioni dell’80° anniversario della Liberazione di Pisa, organizzate dal Comune di Pisa con la partecipazione del Consiglio Regionale della Toscana e della Provincia di Pisa. Il programma prevede una serie di iniziative diffuse in varie parti della città. Si inizierà al mattino con il tradizionale omaggio ai Sindaci che hanno governato Pisa nel difficile periodo della Liberazione e della ricostruzione, un vero e proprio pellegrinaggio di gratitudine e ricordo: alle 8,45 saranno deposte le corone d’alloro sulle tombe dei sindaci Italo Bargagna e Vittorio Galluzzi al cimitero suburbano e del sindaco Renato Pagni al cimitero della Misericordia; alle 9,30 saranno deposte le corone di alloro sulla tomba del sindaco Enrico Pistolesi al Camposanto monumentale e sulla tomba dell’Arcivescovo Gabriele Vettori in Cattedrale. Alle 10,15 alla chiesa di Santa Caterina di Alessandria (piazza Santa Caterina) sarà celebrata la Santa Messa da Mons. Francesco Bachi, al termine della quale, nell’adiacente Cappella ai Caduti, avverrà la deposizione della corona d’alloro. Alle 11,15 sotto le Logge di Palazzo Gambacorti ci sarà la deposizione della corona di alloro alla lapide in ricordo dei caduti e a seguire, in Logge dei Banchi, la commemorazione ufficiale della Liberazione di Pisa, con gli interventi del sindaco di Pisa, Michele Conti, del presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, del presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori, e del presidente del Comitato provinciale Anpi di Pisa, Bruno Possenti. Alle 18,30, in Logge di Banchi, il tradizionale concerto della Società Filarmonica Pisana. Dalle 20 alle 23, grazie alla disponibilità dell’Opera della Primaziale Pisana, apertura straordinaria in notturna, con ingresso libero, del Camposanto monumentale, il luogo simbolo della guerra e della ricostruzione a Pisa. Gravemente danneggiato il 27 luglio 1944 nel corso di un’incursione aerea (una bomba provocò l'incendio e la fusione del tetto di piombo, provocando il serio danneggiamento degli affreschi, di molte sculture e sarcofaghi), grazie a una certosina opera di restauro iniziata nel 1945 - e tuttora in corso - dall’Opera della Primaziale Pisana (gli affreschi vennero tutti staccati e si avviò subito il tempestivo recupero), il Camposanto è tornato al suo splendore, anche se purtroppo molte opere sono andate irrimediabilmente distrutte. Con lo stacco degli affreschi furono scoperte le sinopie, molto ben conservate, che testimoniano il percorso creativo compiuto dagli autori e danno un’idea di come doveva apparire la decorazione del Campo Santo nei secoli precedenti. Alle 21,30 si svolgerà una visita guidata a cura della professoressa Gabriella Garzella che racconterà, fra l’altro, il complesso lavoro di restauro compiuto nel tempo dall’Opera della Primaziale Pisana, custode da secoli dei tesori di Piazza del Duomo. Per celebrare l’80°anniversario della Liberazione, l’amministrazione comunale ha fatto stampare una cartolina – che sarà distribuita nel corso delle varie iniziative programmate – con la motivazione della concessione della medaglia di bronzo al valore militare al Comune di Pisa.