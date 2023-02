Pisa e San Giuliano alleati Assunzione per 10 agenti

Nelle prossime settimane, forse già ad aprile, sarà bandito un concorso pubblico per l’assunzione di 10 nuovi agenti di polizia municipale. La particolarità è che questa volta la selezione pubblica è frutto di una sinergia tra due Comuni: quello di Pisa e quello di San Giuliano Terme. Gli uffici tecnici di entrambi gli enti sono al lavoro da tempo e presto sarà ratificata la convenzione che disciplina l’accordo tra i due comuni, dopo di che sarà pubblicato il bando per la selezione degli idonei: nove vigili urbani saranno assunti dal Comune di Pisa e uno dall’ente termale. La graduatoria però sarà unica per entrambi gli enti e anche questa è un’opportunità in più per chi decidesse di partecipare al concorso perché quella stessa graduatoria, qualora dovesse servire anche ad alti enti del territorio, potrebbe servire ad attingere forza lavoro all’interno di un territorio sempre più omogeneo. L’amministrazione di Michele Conti, in questo caso d’intesa con quella guidata da Sergio Di Maio, continua a investire sulla sicurezza e sul rafforzamento degli organici della polizia municipale con decine di nuovi agenti assunti in questi anni che sono andati a coprire il turno over, ovvero a rimpiazzare i vigili urbani che sono andati a pensione, e ad aumentare la dotazione organica del corpo. L’amministrazione pisana ha anche già deliberato il piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025 che prevede complessivamente 33 nuove assunzioni per l’anno in corso, 9 per il 2024 e altre 46 nel 2025 quando complessivamente alla fine di quell’anno la dotazione organica di Palazzo Gambacorti, secondo la previsione deliberata dalla giunta, conterà 670 dipendenti, ovvero 24 in più di quelli attualmente in servizio. Una previsione di resa possibile anche perché l’ente è forte di un bilancio solido che può permettere di continuare a investire sia nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie, ma anche nel fabbisogno del personale. "Lo facciamo - ha assicurato nei giorni scorsi presentando il piano triennale l’assessore al personale, Giovanna Bonanno - per offrire ai cittadini servizi sempre più efficaci e rapidi. Non ci siamo fermati neppure nei due anni della pandemia che ha bloccato le attività pressoché ovunque. Nel 2020 siamo stati tra i pochi Comuni a organizzare un concorso che ha visto la partecipazione di oltre 4 mila candidati, permettendo la costituzione di una graduatoria dalla quale anche altri enti hanno attinto e che noi contiamo di esaurire in questi primi mesi dell’anno, con le ulteriori assunzioni previste nel nuovo piano del fabbisogno".