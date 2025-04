Pisa-Cremonese: sfida storica all'Arena, 23° incontro tra le due squadre

Il Pisa e la Cremonese si sfidano per la ventitreesima volta sul prato dell’Arena. Il bilancio complessivo sorride ai nerazzurri, forti di 13 vittorie contro le 4 dei lombardi e i 5 pareggi. Questo segno è uscito nell’ultimo incrocio, datato 2 dicembre 2023: la formazione di mister Aquilani impattò sullo 0-0 contro i grigiorossi guidati già da Giovanni Stroppa. La curiosità principale di questo confronto, più che nei risultati, risiede però nel palcoscenico sul quale è andato in scena: nonostante Sporting Club e Cremonese abbiano in comune una discreta militanza nel massimo campionato, soprattutto a cavallo degli anni ’80 e ’90, mai si sono sfidate in Serie A. Per 2 volte, agli albori, la partita sotto la Torre è stata giocata nel torneo di Prima Divisione (l’odierna Serie B), altre 14 volte in cadetteria, 5 in Serie C e in un caso in Coppa Italia.

L’ultimo successo nerazzurro è datato 13 marzo 2022: con la doppietta di Ernesto Torregrossa (in foto) e il gol di George Puscas, il Pisa spazzò via quella che era la capolista del campionato, issandosi in vetta alla classifica. Palpitante e ricca di gol anche la sfida giocata il 15 settembre del 2019, nell’annata che segnò il ritorno in B del Pisa grazie alla promozione conquistata qualche mese prima a Trieste. Al cospetto di un avversario infarcito di grossi calibri e presentatosi ai nastri di partenza con l’etichetta di favorita, i nerazzurri misero in mostra una prestazione scintillante e conquistarono la vittoria con un roboante 4-1.

Per ritrovare l’ultimo successo dei lombardi dobbiamo risalire fino al 18 aprile 2007, in C1 nel quale i nerazzurri si stavano contendendo la vetta assieme a Sassuolo e Grosseto.

Gli ospiti sorpresero il Pisa con una gara accorta e quadrata e a circa venti minuti dalla fine, con la zampata di Leandro Vitiello, conquistarono la vittoria.

M.A.