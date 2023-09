Pisa, Comune non garantisce più servizio di sterilizzazione gatti

"Dal 2021 ad oggi, il Comune di Pisa non ha più garantito il servizio gratuito di sterilizzazione dei gatti delle colonie regolarmente censite, presenti sul territorio pisano. Sterilizzazioni che venivano effettuate presso la struttura del canile Soffio di Vento". Lo denuncia Eleonora Carli, responsabile regionale di Exit e volontaria a Tirrenia. "Il Comune non ha neppure convenzioni con veterinari del territorio per sopperire al disservizio – continua – che sarebbe dovuto a problemi tecnici e al mancato adeguamento dei locali da adibire allo scopo. Quindi, non solo il Comune promette a vuoto l’istituzione di una figura del Garante per i diritti degli animali, tutt’oggi assente, ma di fatto non offre neppure sostegno a chi, come volontario, continua a garantire cibo e cure ad animali che altrimenti andrebbero ad alimentare il fenomeno del randagismo".