Domani l’inaugurazione del proseguimento della Ciclopista del Trammino fino a Tirrenia

Pisa, 22 aprile 2022

Inaugurazione proseguimento della Ciclopista del Trammino. Domani, sabato 23 aprile, l’Amministrazione Comunale di Pisa inaugura il nuovo tratto della ciclopista da Marina di Pisa a Tirrenia. Il programma prevede alle ore 10.00 il ritrovo nella piazza antistante la Vecchia Stazione del Trammino a Marina di Pisa dove la Polizia Municipale allestirà un percorso con birilli per una breve dimostrazione di codice della strada e sicurezza stradale per bambini e ragazzi delle scuole; alle ore 11.00 saluti delle autorità e taglio del nastro e alle ore 11.15 partenza in bicicletta fino a Tirrenia al bagno Calypso dove la mattinata si concluderà con un piccolo brindisi per tutti i partecipanti (fine manifestazione prevista intorno alle 12.30). La cittadinanza è invitata a partecipare.