Pisa Book Il Festival dei libri

Un mare di libri per la ventiduesima edizione del Pisa Book Festival, la fiera nazionale dell’editoria indipendente che torna in città dal 3 al 6 ottobre. Per tutta Pisa, in sei sedi saranno ospitate le passeggiate letterarie di migliaia di visitatori. Cuore della fiera sono gli Arsenali Repubblicani, con gli stand di 90 editori espositori, mentre gli incontri con gli autori, i seminari e le masterclass troveranno posto nell’adiacente Fortilizio della Torre Guelfa, nelle sale del Museo delle Navi Antiche, di Palazzo Reale, di Palazzo Blu, nella chiesa di San Vito e presso lo storico Royal Victoria Hotel. "Il Pisa Book Festival – dichiara il sindaco Michele Conti - è un appuntamento che da oltre venti anni è in grado di richiamare a Pisa lettori e appassionati da tutta Italia. Merito in primo luogo degli organizzatori che negli anni hanno saputo imporre all’attenzione nazionale questo Salone di editoria indipendente, con la sua formula di esposizioni di libri, presentazioni, incontri all’interno degli Arsenali Repubblicani e in altri splendidi luoghi nel circuito dei nostri Lungarni". Scritture al femminile, storia e fantasy sono i pilastri dell’edizione, ma il vero tema portante è il mare, fonte di suggestioni e immaginazione sul quale il 3 ottobre alle 17 verrà aperto il festival. Questa edizione vedrà anche il debutto del genere fantasy, sul quale saranno tenute una serie di conversazioni, curate da Vanni Santoni, che vedono protagonisti lo scrittore Andrea Butini (sabato alle 16) e il traduttore e biografo di Tolkien Edoardo Rialti (domenica alle 16). Importante il contributo di Regione, Comune di Pisa, Fondazione Pisa e del Palazzo Blu, dove il 4 ottobre su terrà la mostra dedicata ai 150 dalla nascita dell’artista pisano Yambo. Ampio spazio anche agli ospiti nazionali e internazionali, come gli scrittori Björn Larsson, Gabriella Genisi, Claudia Durastanti, Antonella Boralevi, Federico Maria Sardelli, Francesca Manfredi, Giuseppe Mendicino, Joseph Farrell, Vanni Santoni, Gianluca Miniaci, Silvia Pozzi, Andrea Butini, Edoardo Rialti, Sonia Aggio. Saranno presenti anche molti storici. "Quest’anno il programma del Pisa Book Festival è stato pensato come un invito alla lettura, una selezione di titoli in uscita, ma anche di classici, che proponiamo a tutte le generazioni perché resti sempre aperto il dialogo tra lettori e autori – spiega Lucia Della Porta, direttrice del Festival –. Ma il Festival apre anche una finestra sul lavoro delle case editrici con l’auspicio che continuino a mettere in circolo buoni libri e buone storie". L’ingresso è gratuito.