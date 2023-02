Pisa, baby gang: droga e furti, tre denunce

Polizia municipale (foto d'archivio)

Pisa, 8 febbraio 2023 – Furti, spaccio e ricettazione in concorso tra loro sono i reati per i quali sono accusati tre ragazzi stranieri, residenti da anni in Italia e appena maggiorenni, che per mesi hanno utilizzato l'appartamento e il cortile di uno stabile a ridosso della stazione ferroviaria di Pisa come luoghi sicuri per le loro attività illecite. Le indagini, arrivate a conclusione in questi giorni, sono state condotte dagli agenti della polizia di prossimità e polizia giudiziaria della Municipale di Pisa, che ha monitorato per mesi l'attività dei tre prima relazionando l'autorità giudiziaria. Nell'appartamento, spiegano i vigili urbani, «veniva anche effettuata un'intensa attività di spaccio di droga rivolta a minorenni di età superiore ai 14 anni, spesso indotti dai tre pusher a commettere reati per pagarsi gli stupefacenti».

Ma ulteriori osservazioni dirette e il posizionamento di telecamere professionali svelavano uno scenario ancora più complesso: i tre giovanissimi hanno effettuato diversi furti in varie zone della città e facevano convergere la merce rubata nello stesso appartamento dove avveniva lo spaccio«. Le indagini hanno documentato il furto di una bicicletta del valore di oltre 5.000 euro rubata in un negozio e di tre computer da un altro negozio dopo lo sfondamento della vetrina con un tombino. Al termine delle indagini sono scattate le perquisizioni a carico degli indagati presso i loro domicili che hanno permesso di scoprire alcune dosi di cocaina, sette grammi di hashish e altra merce rubata per un valor di svariate migliaia di euro