Pisa al Centro, tesseramento al via: "Siamo contenti delle adesioni"

Quasi 200 tessere nello spazio di un aperitivo. Sono state per l’esattezza 190 le adesioni di cittadini al primo evento dedicato al tesseramento 2024 dell’’associazione Pisa al Centro. All’incontro erano presenti gli assessori Frida Scarpa e Gabriella Porcaro, i sei consiglieri comunali della lista civica (Angelo Ciavarrella, Amanuel Sikera, Delia Tramontana, Edoardo Cerri, Lorenzo Vouk e Caterina Costa) e il sindaco Michele Conti. "Siamo molto contenti e soddisfatti della grande partecipazione per l’avvio del tesseramento - ha osservato Antonella Degl’Innocenti, membro dell’associazione che coordina la campagna - e in particolare per la presenza di molti cittadini che si sono avvicinati per la prima volta all’associazione con il proposito di collaborare attivamente alle nostre attività politiche e associative. Era ciò che desideravamo e speravamo e crediamo che le quasi 200 tessere di questo primo evento siano solo un passo iniziale verso una partecipazione molto ampia". Chi è interessato a prendere contatto con la lista civica, ispirata oltre un anno fa dallo stesso sindaco Michele Conti, può segnalare la sua volontà di impegnarsi inviando una mail all’indirizzo [email protected].