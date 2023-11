Pisa accende il "villaggio di Natale". Il taglio del nastro con Anna Falchi e il messaggi contro la violenza

L’impegno per contrastare il fenomeno della violenza delle donne e l’inizio del periodo natalizio. Un connubio apparentemente stridente e che invece Comune e Confcommercio hanno voluto immortalare ieri con l’inaugurazione del villaggio del Natale che animerà il centro storico cittadino fino all’Epifania insieme a una madrina d’eccezione, la show girl Anna Falchi. È stata proprio lei, prima di tagliare il nastro a mezzogiorno tra piazza Vittorio Emanuele e Corso Italia davanti a una folla contenuta di esercenti, passanti e curiosi, a ricordare che "la famiglia è la prima, importante, agenzia educativa della società ed è qui che deve nascere l’educazione sentimentale: per questo il 25 novembre deve essere solo la tappa di un percorso che ci accompagna alla serenità del natale senza dimenticare chi, purtroppo e spesso, dentro la famiglia vive un inferno".

Insomma le luci che incorniciano le vie dello shopping, e che si sono accese ieri al calar del sole, non devono spegnere il faro sul terribile fenomeno dei femminicidi e la violenza di genere che proprio ieri ha celebrato in tuto il mondo la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. "Essa - ha chiosato, Stefano Maestri Accesi, presidente di Confcommercio - non è solo un problema delle donne, ma di tutti noi e dobbiamo combattere tutti insieme, costruire nelle nostre case e nelle nostre imprese un cammino comune di rispetto, di condivisione. Esattamente con quello spirito di darsi l’uno all’altro che caratterizza la serenità del Natale". Del resto, ha aggiunto l’assessore al commercio e al turismo, Paolo Pesciatini, "quello natalizio è il periodo della pace e della serenità: noi invitiamo i pisani a riflettere su tutto questo e a scegliere Pisa per le loro vacanze di Natale e i turisti a trascorrere insieme a noi i giorni delle festività, che saranno caratterizzate dal tradizionale concerto in piazza dei Cavalieri e dal consueto spettacolo dei fuochi d’artificio sull’Arno. Siamo sempre di più una destinazione turistica anche invernale e come Città del natale".

"Con l’inaugurazione di questo villaggio di mercatini natalizi - ha concluso il sindaco, Michele Conti - partono tante iniziative che caratterizzeranno questo mese fino al 25 dicembre e le settimane successive fino all’Epifania. Vogliamo che i pisani acquistino i regali nella nostra città e che i turisti scelgano Pisa per venire a visitare la sua storia, i suoi monumenti e anche i suoi mercatini natalizi dove trovare originali idee regalo".

Gab. Mas.