Pieraccioni ‘live’ al Multisala

Stasera alle 20.15 l’acclamato regista e comico toscano Leonardo Pieraccioni sarà al Multisala Isola Verde di Pisa per presentare il suo nuovo film Pare parecchio Parigi. Dopo la calorosa accoglienza riservatagli a Pontedera, Pieraccioni sceglie il capoluogo di provincia e il Multisala Isola Verde di Pisa come tappa del suo tour di promozione.

Uscito lo scorso giovedì 18 gennaio, “Pare parecchio Parigi” è la nuova commedia da lui diretta e che vede al suo fianco Nino Frassica, nel ruolo del padre malato che esprime il desiderio di visitare la capitale francese, Chiara Francini e Giulia Bevilacqua, nel ruolo delle sorelle del protagonista, interpretato dallo stesso Leonardo Pieraccioni. Il film è in programmazione al Multisala Isola Verde, dalla data di uscita, mentre lo special event, con la presenza del regista prima dell’inizio dello spettacolo, è fissato per venerdì 26 gennaio alle ore 20.15. I biglietti per la serata sono in vendita sul sito www.multisalaisolaverde.it e presso la biglietteria del Multisala Isola Verde in Via Frascani 22 a Pisa.