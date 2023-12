Piccoli grandi lettori della "scuola degli elfi"

Altri piccoli lettori che hanno apprezzato il libro "La scuola degli elfi e altri racconti" (Pacini editore) distribuito in abbinamento gratuito con La Nazione sabato scorso, grazie a numerosi sponsor che sostengono il progetto. Un’iniziativa, le storie di nonna Lela (Daniela Marazzini) con le illustrazioni di Fabio Leonardi, apprezzata da grandi e piccini. Il volume è il settimo dedicato alla bambina pisana Marianeve, scomparsa troppo presto. La sua famiglia, ogni anno dal 2017, realizza questo libro in sua memoria per aiutare tanti altri bambini in Etiopia costruendo loro delle scuole.

Tra le foto arrivate anche quella dei due fratelli di Marianeve, Roland e Jean-Paul: queste favole sono scritte anche per loro.