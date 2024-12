Piazza Duomo sempre più inclusiva. Task force di esperti all’opera: "L’accoglienza un dovere morale"

di Mario Ferrari

Tutti all’Opera’ per rendere la Piazza dei Miracoli sempre più accessibile. Ieri mattina, per celebrare la Giornata delle persone con disabilità, l’Opera della Primaziale (Opa) ha presentato "Tutti all’Opera, il cantiere dell’accessibilità e inclusione di Piazza del Duomo", una serie di novità per rendere il sito patrimonio Unesco davvero per tutti. Un progetto unico al mondo per consentire la fruizione a ogni persona con disabilità e dimostrare che l’inclusione fa... miracoli. "Da più di un anno - ha detto il presidente dell’Opa Andrea Maestrelli - stiamo portando avanti questo progetto ambizioso per rendere il nostro patrimonio sempre più all’avanguardia. L’accoglienza e l’accessibilità sono tra i valori fondamentali dell’Opera Primaziale: la spiritualità dei nostri luoghi deve essere trasmessa a tutte le persone di questo mondo, nessuno escluso". Per portare avanti questo lavoro è stata incaricata una task force di esperti che, avvalendosi delle pratiche e delle strategie di comunicazione più avanzate e idonee al contesto religioso, mira a "creare un benessere ambientale intorno alle persone eliminando ogni barriera culturale, fisica, cognitiva e sensoriale". A partire proprio dall’eliminazione delle barriere architettoniche, per le quali è stato realizzato un piano che ha l’obiettivo di abbatterle completamente. "Abbiamo censito - continua Maestrelli - centimetro per centimetro tutti i punti di impedimento per accedere ai monumenti della piazza e porteremo avanti un cronoprogramma per eliminarli". Inoltre, attraverso 11 protocolli d’intesa con le più importanti associazioni sul tema della disabilità, l’Opa ha realizzato 9 ausili che da ieri sono ufficialmente disponibili nelle strutture di Piazza del Duomo. Nello specifico si tratta di quattro Carte dei Servizi all’Accessibilità, disponibili alle biglietterie, che raccolgono le soluzioni ideate per agevolare la fruizione dei monumenti e musei per le persone con disabilità motorie, sensoriali, visive e uditive. Inoltre, con l’Associazione Autismo Pisa, è stata pubblicata la Guida alla Piazza del Duomo in comunicazione aumentativa alternativa (Caa), con i testi della giornalista de La Nazione Antonia Casini, per le persone nello spettro dell’autismo. Il libro viene consegnato insieme a una sensory bag pensata come ausilio per la decompressione dello stress e dell’ansia. Per le persone cieche e ipovedenti è stato inoltre realizzato un percorso tattile nel complesso monumentale della Piazza, per vivere l’esperienza sensoriale delle meraviglie pisane. I sordi avranno invece la possibilità di una videoguida nella lingua dei segni, disponibile su YouTube. Infine, alle biglietterie è disponibile un servizio di sedie a ruote di cortesia. Ma non solo, è stata attivata una mail [email protected] da oltre 300 richieste mensili, per rispondere alle esigenze di chi, con disabilità, desidera visitare la piazza. Inoltre è stata implementata la sezione accessibilità del sito web, rendendola una vera bussola per chi cerca informazioni sui servizi disponibili, e che ha visto aumentare del 300% gli accessi.

Sempre in un’ottica di accoglienza è stata data la possibilità di formare ancora meglio tramite corsi il personale e durante l’anno è stato istituito un servizio di primo soccorso pensato per tutti i visitatori. Infine è stato realizzato un cortometraggio "Il ciclo di vita di un cristiano" con protagonisti i ragazzi dell’Associazione Italiana Persone Down di Pisa, che fanno da guide all’interno della Piazza.