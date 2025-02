Piano asili nido, avanti tutta. Già finiti a Pisanova e Cep

Sono terminati i primi due cantieri Pnrr che fanno parte del "Piano asili nido" a Pisa e sono state quindi completate altrettante strutture (il "Betti" a Pisanova e l’asilo del Cep) con la ristrutturazione complessiva, la riqualificazione funzionale e la messa in sicurezza degli edifici. Per entrambe il Comune è ora in attesa del collaudo. Contestualmente proseguono i lavori per la costruzione ex novo di tre asili nido. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale.

"Il Piano per gli asili nido finanziato dal Pnrr – afferma il sindaco, Michele Conti – si sta trasformando in realtà: i primi due riqualificati sono pronti, mentre negli altri tre casi delle nuove costruzioni, le strutture sono già state edificate, i cantieri procedono spediti e termineranno entro la fine dell’anno per essere collaudati nel 2026. Un piano asili che a Pisa produce un valore complessivo di 7,4 milioni di euro: un investimento che ci sta consentendo di riconsegnare alla città cinque asili nuovi, funzionali, ecosostenibili, accoglienti e pensati per rispondere ai progetti pedagogici rivolti ai bambini, in molti casi secondo i principi della bioarchitettura più innovativa e incrementando complessivamente di circa 30 unità il numero di posti nidi disponibili in città".

Secondo il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa, "le due riqualificazioni portano come benefici l’aumento dell’offerta educativa per la prima infanzia, dato che in entrambi i casi ci saranno cinque posti in più per lattanti, ma anche che adesso i bambini e le famiglie potranno usufruire di strutture di qualità, innovative, con ambienti aperti e spazi interamente progettati a misura di bambino, sostenibili, a basso consumo energetico, e conformi alle normative antisismiche e antincendio".

L’intervento al "Betti" ha permesso di creare due unità funzionali autonome, ciascuna da poter destinare a due gruppi di bambini, medio-grandi e medio-piccoli, in modo da poter portare a 38 la capienza complessiva della struttura. L’intervento al nido del Cep ha invece permesso di realizzare di due unità didattiche autonome in grado di accogliere fino a 15 bambini ciascuna (medio-grandi e medio-piccoli), in modo da introdurre la sezione lattanti e poter portare a 30 la capienza complessiva della struttura.

I tre nuovi asili in costruzione sono quelli di San Biagio, de I Passi e Toniolo: in tutti e tre i casi gli edifici preesistenti sono stato demoliti e finora sono state realizzate tutte le strutture in verticale e orizzontale e le tamponature esterne. Sono di prossima realizzazione le opere strutturali relative al solaio di copertura.