"Ci sono ora 290 detenuti. Un progetto per il carcere con ingegneri e architetti"

Una "visita costruttiva". L’ha organizzata ieri nella casa circondariale Don Bosco di Pisa la Camera Penale di Pisa, aderendo all’astensione dalle udienze penali indetta dalla giunta nazionale delle Cpi fino a domani. La protesta è contro il decretto sicurezza e la situazione delle carceri. "Manifestiamo in modo costruttivo – spiega la presidente della Camera penale di Pisa, l’avvocato Serena Caputo – La risposta al problema sicurezza non può essere il carcere". "Oggi entreremo grazie alla direttrice – aggiunge poco prima del sopralluogo – Abbiamo invitato interlocutori qualificati (ingegneri e architetti) per acquisire pareri come tecnici. La capienza è di 200 detenuti e al momento sono 90 in più. Ma oggi parleremo di progettazione con un tavolo di confronto aperto". La direttrice Alice Iazzarotto aggiunge: "La situazione è complessa. E questa non è una novità. Sono arrivata da pochi mesi e ho preso contezza solo da poco. Sono molto motivata. La mia idea è aprire le porte dell’istituto alla città. L’idea è invitare occhi esperti a vedere la struttura e capire che cosa si può fare e come la società esterna ci può aiutare". Con loro anche il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo, che ha sostenuto la visita. "L’iniziativa si concluderà con un progetto concreto e un messaggio forte. Il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri. Ecco, occorre lavorare perché chi è stato detenuto esca come una persona diversa. La repressione non è la strada giusta".

La delegazione (non tutti sono entrati) è stata guidata dalla presidente della Camera Penale di Pisa e dai referenti locali dell’osservatorio carcere per la CP di Pisa, avv. Chiara Benedetti e Massimiliano Soldainj, dall’avv Laura Antonelli, past president della CP di Pisa ed attuale membro della giunta Ucpi e dagli avvocati Alessandro Niccoli, Andrea Cariello e Irene Braca.

Antonia Casini