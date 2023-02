Pharmanutra traccia la rotta all’Investor Day

Il management di Pharmanutra, azienda farmaceutica specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro e minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha incontrato a Milano la comunità finanziaria "per condividere gli orizzonti strategici nei prossimi anni, illustrando i principali driver su cui si fonderà lo sviluppo della società quotata sul segmento Euronext Star di Borsa Italiana". Il presidente e vicepresidente di Pharmanutra, Andrea e Roberto Lacorte, accompagnati dai manager Carlo Volpi e Francesco Sarti, hanno illustrato agli investitori le prospettive a medio e lungo termine delle aziende del gruppo, che oltre alla capofila Pharmanutra comprende anche Alesco , Junia Pharma e Akern: "Facendo leva su una forte presenza internazionale, un’elevata competenza scientifica e valorizzando le partnership di primo livello in ambito sportivo - spiega una nota dell’azienda - il gruppo ribadisce le proprie notevoli potenzialità di sviluppo, prevedendo un tasso di crescita nel periodo 2022-2030 dalle vendite in aumento del10,9%, che potrà ulteriormente incrementare fino a un +18,5% considerando le linee strategiche di business che verranno messe in atto da qui a prossimi anni". Secondo Andrea Lacorte, "da parte degli investitori possiamo aspettarci una dimostrazione di fiducia nel breve e a lungo termine".

"Abbiamo incontrato i nostri investitori - ha aggiunto il fratello Roberto - in un momento in cui c’è grande attenzione verso Pharmanutra: mai come in passato, infatti, la nostra azienda vive un periodo ricco di driver di crescita ed è stato fondamentale poter condividere i progetti a lungo termine che riguardano la ricerca e sviluppo, il mercato attuale e l’espansione internazionale, che si sta concretizzando in nuove direzioni molto importanti".