Permute immobiliari tra Provincia e Cascina per migliorare i servizi ai cittadini

Pisa, 29 maggio 2025 - Sinergie istituzionali per ottimizzare il patrimonio immobiliare pubblico in base alle varie esigenze di cittadinanza e comunità: con questa sintesi è possibile definire l'operazione messa a punto dall'ente provinciale di Pisa e l'Amministrazione Comunale cascinese. "La Provincia di Pisa e il Comune di Cascina, per ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare attraverso permute e trasferimenti di proprietà, ma principalmente e prioritariamente mediante l’istituto della permuta, garantendo l'utilizzo degli immobili in funzione delle esigenze istituzionali di ciascun ente, intendono siglare un accordo per regolarizzare la proprietà e l'uso di alcuni immobili", spiega il Presidente Massimiliano Angori.

“Questo accordo – aggiunge il sindaco Michelangelo Betti – è il frutto di un lavoro proficuo portato avanti dai due enti, che ha richiesto del tempo per arrivare a definire bene i termini di esso. Si tratta di un primo passo significativo per semplificare la gestione degli immobili della Città del Teatro, il tutto nel rispetto delle competenze e delle deleghe proprie di Comune e Provincia. Una soluzione che si rende necessaria dopo le riforme che hanno cambiato il ruolo delle Province in alcuni settori amministrativi”.

La Provincia di Pisa e il Comune di Cascina sono, infatti, comproprietari in pari quota (500/1000 ciascuno) del complesso immobiliare La Città del Teatro e dell’immaginario contemporaneo. Nello specifico, la Provincia di Pisa intende acquisire il III lotto del complesso "La Città del Teatro" per destinarlo a sede distaccata del Liceo Artistico F. Russoli, cedendo al Comune altre porzioni dello stesso complesso, stante anche le imponenti lavorazioni di ristrutturazione in corso alla sede centrale del liceo artistico. Il Comune di Cascina intende acquisire la parte restante del complesso "La Città del Teatro". Entrambi gli enti collaboreranno poi per definire la proprietà dell'Istituto Pesenti e garantire l'uso condiviso di alcune strutture sportive. Sarà istituito un gruppo di lavoro tecnico per stimare il valore degli immobili e predisporre la documentazione necessaria. Il tutto viene disciplinato da un apposito protocollo di intesa tra i due enti.

“La Provincia di Pisa ed il Comune di Cascina, si impegnano, tra le altre cose, a definire con specifico atto l’utilizzo dell’impiantistica sportiva nell’area Pesenti, nel rispetto della normativa e al di fuori dell’orario scolastico, a favore delle associazioni del territorio, riconoscendo al Comune il ruolo di regolatore di tali attività. La Provincia di Pisa ed il Comune di Cascina, infine si impegnano a mantenere in buono stato di conservazione gli immobili oggetto del protocollo, e a provvedere congiuntamente alla manutenzione straordinaria delle parti in comproprietà del complesso La città del Teatro", conclude Angori.