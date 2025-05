Agapè – Universal Love: un progetto di teatro-danza nelle chiese per il Giubileo 2025

Pisa, 28 maggio 2025 – In occasione del Giubileo 2025, l’associazione Parallelo Dance presenta Agapè – Universal Love, un progetto articolato in tre performance di teatro-danza ispirate alle virtù teologali: Fede, Speranza e Carità. Le tre azioni sceniche sono pensate come parti di un unico percorso, connesse tra loro in una struttura sequenziale. Ogni performance mantiene autonomia formale ma si inserisce in una visione complessiva, che si sviluppa nel tempo e nello spazio.

“Anche quest’anno – dichiara l’assessore alla cultura del Comune di Pisa Filippo Bedini – l’associazione Parallelo dance propone un progetto molto interessante, che si inserisce nelle iniziative che celebrano a Pisa il Giubileo. L’assessorato alla cultura ha offerto all’organizzazione una collaborazione più stretta e ci auguriamo che questo abbia aiutato a realizzare eventi ancora più attrattivi. Siamo molto soddisfatti quando veniamo coinvolti fin dalla genesi dei progetti, e per questo desidero ringraziare in particolar modo l’anima di Parallelo dance, Michele Arena. I temi di Agapè affrontano con il taglio e la sensibilità artistica tipici dell’associazione risonanze legate alle virtù teologali, tra le quali la Speranza, al centro della riflessione giubilare. La scelta, azzeccatissima, di svolgere le azioni artistiche in tre delle chiese più belle della città, San Paolo a Ripa d’Arno, Santa Caterina e San Michele, riuscirà ad amplificare la bellezza degli spettacoli”.

L’iniziativa si realizza con il sostegno del Comune di Pisa, della Fondazione Pisa e con la collaborazione delle Chiese di San Paolo a Ripa d’Arno, Santa Caterina e San Michele in Borgo, che ospiteranno rispettivamente gli appuntamenti dedicati alla Fede, alla Speranza e alla Carità. La collocazione all’interno di edifici religiosi conferisce al progetto un contesto coerente con i temi affrontati e permette una relazione diretta tra contenuto simbolico e spazio architettonico.

Il linguaggio coreografico si unisce a elementi visivi e musicali in un’impostazione scenica incentrata su tre forme geometriche, associate a ciascuna virtù: la piramide per la Fede, il cubo per la Speranza, la sfera per la Carità. Queste figure costituiscono parte integrante dell’allestimento, con funzione rappresentativa e compositiva.

Le performance si terranno il 29 maggio alla Chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno, il 14 giugno alla Chiesa di Santa Caterina e il 21 giugno alla Chiesa di San Michele in Borgo. In ciascuna occasione sono previste due repliche, la prima alle ore 20.45 e la seconda alle ore 21.30. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la conferma della propria presenza scrivendo a [email protected], specificando l’orario prescelto e il numero dei partecipanti.