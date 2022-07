Percorso partecipativo "Ripariamo, tutti a piedi e in bicicletta"

Vecchiano (Pisa), 5 luglio 2022 - Al via i Living Lab del percorso partecipativo "Ripartiamo...tutti a piedi e in bicicletta", progetto realizzato in collaborazione con Comunita' Interattive e cofinanziato dalla Regione Toscana. Si comincia mercoledì 6 luglio in Sala Consiliare a Vecchiano alle 16.30.



PERCORSO - "L’Amministrazione Comunale di Vecchiano invita a partecipare al percorso delineato dalla prima Officina di Comunità, percorso partecipativo finanziato da Regione Toscana attraverso la Autorità per la Partecipazione, sul tema della mobilità, a partire da quella scolastica. Il percorso è partito ufficialmente il 9 giugno scorso e ha visto i partecipanti impegnati in una sorta di brainstorming sul tema della mobilità ciclopedonale, sollecitati dagli interventi di due esperti, la architetto Luisa Santini, docente UNIPI di Ingegneria civile e dall’ ingegnere Giovanni Bruschi specialista in beni architettonici e del paesaggio e membro del direttivo FIAB Pisa" afferma il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori.



CANARINI - "Una partenza in campo largo per poi piano piano stringere, avvicinandosi a focalizzare l’attenzione sul nostro territorio e sulla costruzione di proposte operative. Infatti i prossimi due incontri saranno già di dettaglio territoriale e di ispirazione rispetto a possibili sperimentazioni da costruire per il prossimo anno scolastico", spiega l'assessore alla Partecipazione del Comune di Vecchiano Mina Canarini. "Si partirà dal report del questionario sulle abitudini di mobilità, per arrivare a lavorare su mappe del territorio. I due incontri prevedono una struttura mista fatta di interventi di esperti e di lavoro su elementi concreti, proprio perché alla fine di questo percorso si raccoglieranno delle proposte da mettere in sperimentazione. I partecipanti durante questi incontri saranno supportati da Comunità Interattive come agenzia di facilitazione alla partecipazione, da esperti “fissi” e da altri esperti invitati appositamente per condividere esperienze di altri territori. Ma il supporto sarà assicurato anche dalla struttura tecnica del Comune a cominciare dall’ufficio partecipazione, all’ufficio tecnico, alla Polizia Municipale e ai ragazzi del servizio civile", conclude l'assessore alla Partecipazione del Comune di Vecchiano Mina Canarini.



M.B.