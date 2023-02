"Per te ancora tanta indifferenza Eppure hai portato lustro e onore"

Se c’è ‘na ‘osa che m’emoziona tanto, gliè quella di girovagà tra ‘monti, a Cisanelli, lì, ner camposanto, dove tutti i mi’ parenti son seporti. A dì’ la vertità ‘un ci vado spesso, un par di vòrte all’anno, assai di rado, s’è un giorno o l’artro, poi, per me è lo stesso, ‘vando decido chiappo ‘r filo e vado. Propio ieri ciò fatto ‘na ‘apatina, ner primo pomeriggio, doppo desinà’, ma sarebbe stato meglio la mattina avre’ avuto più tempo per iscuriosà’. Nsur subito saluto i mi’ parenti e recito per loro una preghiera, poi ‘nvio a caminà’, con passi lenti, tra loculi, cappelle e di chi c’era. Ma quello che di più m’incuriosisce, son le tombe n’terra ne’ ‘vadrati, dove riposano, dall’anno si ‘apisce, le sarme di ‘vell’urtimi arrivati. Gira pò ‘a gente, son scarze le presenze, solo ‘r silenzio domina sovrano, non sono i giorni delle riorrenze. Là c’è ‘r custode , co’ ‘na granata ‘n mano, dall’altra parte vedo du’ signori, sono a du’ passi dalla ‘appellina, più giù c’è una... cambia l’acqua a’ fiori... e ‘ntanto la mi’ mèta s’avvicina... Eco ci sono...uno lo rìonosco... toh, per forza ‘un l’ho più visto! Rìordo che gliera di Don Bosco, poi tornò dalle parti di San Sisto. Corre ‘ntanto l’occhio, corre veloce. a un tratto ho ‘na sensazione strana, mi sembra di sentì’ come ‘na voce che vien verso di me, assai lontana... Sarà l’effetto della suggestione?!.sono turbato... mi sento un po’ ‘onfuso, torno du’ passi addreto... e ch’emozione! Vedo su un marmo ‘r nome di Peluso! Cor viso sorridente ‘n d’una foto, "Dante", mi dice "vant’era ‘he ‘un ti vedevo!" e io, "scusa Giancarlo, ma ‘un m’era nòto che tu riposassi ‘vi, ‘un lo sapevo... ero ‘onvinto ‘he tu fossi alla Centrale, ‘nzomma, per capissi, a Portanòva, sarebbe stato giusto e più normale... ma uno grande ‘ome te, chi lo ritrova! Penza, son già cinqu’anni che ciai lassati e per te ancora tanta ‘indifferenza... Vergogna! Di te si son dimentiàti... posso dì’ che è guasi un’indecenza! Ingrati! Hai dato lustro a Pisa, l’hai de’atanta con tutta la su’ gente, hai fatto morì’ tutti dalle risa, ma per te han fatto pòo o gnente! Hai recitato per tutta la Toscana per guasi settant’anni, un mattatore, di successi n’hai avuti ‘na ‘ollana dando alla tu’ città fama e onore! Ora si deve sarvà’ culo e portrone, ‘r mondo è cambiato, è tutto ‘na bufera, s’è pèrso ‘r senso delle ‘òse bòne, l’unìa ‘osa ‘he conta oggi è la ‘arriera! Se dipendesse da me, te lo giuro, ‘un’aspetterei neanch’un momento, sì, sono ‘onvinto, anzi, arcisìuro, ti farei ‘n centro un monumento!... Con gli ‘ngrati farei tabula rasa!!... Senti, sona l’allarme, devo ‘ndà via, ma ora ‘he sò dove stai di ‘asa, verrò più spesso a fatti ‘ompagnìa!" (‘R tu’ amìo, Dante Bonamici).