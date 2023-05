Pedaggio autostradale I furbi rischiano

Attraversare il casello dell’autostrada senza pagare il pedaggio. La polizia stradale di Pisa ha registrato – negli ultimi mesi – un incrmento di persone che "omettendo di adempiere a quanto dovuto". Per questo la polizia strada avverte chi sgarra "va incontro a sanzioni amministrative, se non a una vera e propria denuncia penale per il reato di insolvenza fraudolenta se, sin dall’ingresso in autostrada, si aveva la consapevolezza di non voler pagare". "Quando, invece, il mancato pagamento del pedaggio avviene con modalità fraudolente, come quando ci si accoda a un altro veicolo per attraversare la barriera telepass, scatta una denuncia per truffa".