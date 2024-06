Pd & La Città delle Persone: "Il sindaco e la sua giunta si facciano sentire a Roma"

"Quanto denunciato dal sindacato Sunia Pisa fotografa un quadro preoccupante in cui a pagare le inefficienze dell’amministrazione saranno le persone con difficoltà economiche più rilevanti". I due consiglieri comunali Pd, Enrico Bruni e Dalia Ramalli intervengono in merito alle assegnazioni di contributi relativi al bando contributo affitti recentemente pubblicato dal Comune di Pisa.

"Ci risulta – dicono i due dem -, al momento incomprensibile come sia possibile che si siano assegnati contributi una tantum piuttosto che coprire più persone possibili in fascia A. In commissione l’assessora Bonanno dice che il Governo starebbe dando molta attenzione ai sostegni alla famiglia ma il governo di cui parla è lo stesso che attacca il diritto alla casa col taglio dei 250mln di fondi per il contributo affitto".

Su taglio al contributo affitti interviene anche il gruppo consiliare della lista civica di centrosinistra, La città delle persone: "Nel contesto di crisi economica che tutti registrano – scrivono i consiglieri Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce -, abbandonare a sé stesse così tante persone e così tante famiglie è un atto di iniquità sociale. È evidente che la destra, tanto a Roma quanto a Pisa, non consideri una priorità farsi carico di chi a questa crisi è esposto. Anziché rendere ancora più ingiusta l’applicazione della scure di Meloni sulle famiglie pisane, il sindaco e la giunta dovrebbero levare la propria voce come stanno già facendo molte amministratrici e molti amministratori per dire al governo di fermarsi con i tagli al sociale".