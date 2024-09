Paura in pieno centro. A fuoco un cocktail bar

Attimi di terrore hanno scosso il cuore di Pisa ieri notte, intorno alle 2.30, quando una densa coltre di fumo nero ha avvolto piazza Sant’Omobono, in pieno centro storico. Un incendio improvviso è scoppiato nella cucina del cocktail bar "Locus", costringendo i residenti del palazzo ad evacuare l’edificio in fretta e furia. L’incendio, che ha fatto temere il peggio, ha lasciato almeno tre persone leggermente intossicate dal fumo, soccorse tempestivamente dal personale del 118 e poi trasportate all’ospedale di Cisanello.

Il rogo è divampato a fine serata, quando il locale aveva già chiuso e il personale si stava occupando delle pulizie di routine. "È successo tutto in un attimo - racconta un commerciante della piazza che preferisce rimanere anonimo -. Il fumo ha invaso la piazza rendendo l’aria irrespirabile. Ho dovuto far entrare i miei clienti nel negozio per proteggerli e, insieme ad alcuni amici, siamo corsi a dare una mano ai dipendenti del locale che cercavano disperatamente di spegnere le fiamme".

Solo l’intervento provvidenziale dei vigili del fuoco ha evitato una catastrofe. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio potrebbe essere stato causato da un corto circuito di un frigorifero del locale. "Il fumo si è propagato con una rapidità impressionante - continua il commerciante -. Capendo che la situazione era fuori controllo, abbiamo iniziato a citofonare freneticamente ai residenti dei piani superiori, avvisandoli di scendere immediatamente in strada".

Sul posto sono intervenuti anche polizia e vigili urbani, che hanno contribuito alle operazioni di evacuazione e messa in sicurezza. Fortunatamente, né la struttura né il bar hanno subito danni significativi, e intorno alle 5 del mattino le persone evacuate hanno potuto fare ritorno nelle loro abitazioni. Le cause esatte dell’incendio sono ancora sotto esame, come confermato dai vigili del fuoco di Pisa, ma la paura e l’incredulità rimangono vive tra i residenti della zona, scampati per un soffio a un disastro che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Enrico Mattia Del Punta