Pasqua sicura. Controlli speciali

Una Pasqua più sicura. Dispositivi rafforzati a Pisa e provincia in vista delle festività pasquali. Il Comando Provinciale dei Carabinieri ha infatti varato un piano speciale di controllo del territorio, pensato per fronteggiare l’incremento previsto di turisti e visitatori attratti dalle bellezze artistiche e culturali del territorio, ma anche per garantire la tranquillità dei residenti. Il dispositivo – particolarmente articolato –, coinvolge tutte le stazioni dell’Arma presenti sul territorio, sia nel capoluogo che nei comuni limitrofi. A essere potenziati saranno i servizi di pattugliamento, che si affiancheranno a quelli ordinari, con l’obiettivo primario di prevenire e contrastare ogni forma di criminalità, in particolare reati contro la persona, il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Tra le novità più rilevanti, la presenza di pattuglie a piedi, moto-montate e unità speciali anti-terrorismo, solitamente operative solo in alcune grandi città italiane a vocazione turistica. Una scelta che testimonia la centralità turistica di Pisa, e l’importanza attribuita alla sicurezza nei giorni di maggiore afflusso. Nel mirino delle forze dell’ordine ci saranno soprattutto i fenomeni di microcriminalità: borseggi, truffe e furti. Ma l’attenzione sarà alta anche verso ogni condotta potenzialmente lesiva dell’ordine pubblico, a tutela di un clima sereno e accogliente per chi sceglierà Pisa come meta pasquale. Il messaggio è chiaro: l’Arma dei Carabinieri c’è, visibile e presente, per garantire un periodo festivo all’insegna della serenità e della legalità.