Partono i concerti di Quaresima e di Pasqua de Il Mosaico

Pisa, 11 aprile 2025 - Torna il tradizionale appuntamento con il ciclo di concerti nel periodo quaresimale e pasquale organizzati dall’Associazione Culturale IL MOSAICO in collaborazione con la Compagnia di San Ranieri, grazie al contributo fondamentale della Fondazione Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa. Tutti di elevata qualità musicale e originalità, sono organizzati di volta in volta in luoghi diversi della città: quest’anno la Cattedrale, la chiesa di Sant’Apollinare, la Chiesa di San Michele degli Scalzi, il Museo Nazionale di San Matteo e altre chiese della città, in occasione dell’evento conclusivo “La notte bianca delle chiese” che si svolgerà venerdì 6 giugno. Giunti ormai alla XIII edizione, il ciclo di concerti non prevede solo momenti musicali e culturali, ma offre anche un’occasione di preghiera e meditazione nel tempo “forte” della Quaresima e di festeggiamento per la Pasqua, la solennità più importante per il cristiano, certezza della nostra resurrezione. I concerti riprendono l’antica usanza di offrire momenti di riflessione e spiritualità nel periodo quaresimale (un tempo coincidente con la sospensione dell’attività teatrale), mutuando l’esperienza del Concert Spirituel del ‘700. Come da tradizione, i concerti sono ad ingresso libero, grazie al contributo fondamentale della Fondazione PISA e a quelli di altri sponsor, consentendo così ai partecipanti di lasciare la propria libera e volontaria offerta per la Caritas diocesana e il Centro Aiuto alla Vita. Il programma prevede: Sabato 12 aprile ore 21:00 – in Cattedrale, lettura della Passione di Luca da parte di Andrea Buscemi e Martina Benedetti intervallata dai mottetti musicali eseguiti dalla Cappella di Musica della Cattedrale di Pisa diretta dal M° Riccardo Donati. Nella stupenda cornice della Cattedrale, chiesa giubilare e chiesa madre dell’Arcidiocesi, alla vigilia dell’inizio della Settimana Santa, la struggente lettura della Passione di Luca con l’esecuzione magistrale di mottetti a cappella eseguiti da una delle istituzioni musicali più antiche e prestigiose del mondo. La Lettura della Passione (nella versione proclamata in occasione della Domenica delle Palme) intercalata dagli interventi della Cappella Musicale della Cattedrale è ormai una tradizione nei concerti di Quaresima e quest’anno, data la solennità del periodo giubilare, il Capitolo Metropolitano della Primaziale Pisana e l’Opera della Primaziale Pisana ne hanno fortemente voluto l’esecuzione itinerante, con l’ensemble musicale diretto dal M° Riccardo Donati impegnato nelle altre chiese giubilari della Diocesi (il 25 marzo alla Madonna dell’Acqua a Cascina e il 3 aprile al Duomo di Pietrasanta).

Mercoledì 16 Aprile ore 21:00 – Mercoledì Santo – “Meditazioni Quaresimali” nella Chiesa di Sant’Apollinare a Barbaricina, con l’animazione musicale di Lisetta Rossi all’arpa.

Sabato 26 Aprile ore 21:00 – vigilia della II Domenica di Pasqua, Domenica della Divina Misericordia – il Concerto “In Ressurectione Domini” del Coro Polifonico “Bruno Pizzi” diretto dal M° Chiara Mariani presso la chiesa di San Michele degli Scalzi in Pisa. Come da tradizione, il concerto è dedicato al Magg. Nicola Ciardelli caduto in Iraq il 27 aprile 2006 e al M° Fabrizio Casini, musicista del territorio e amico dell’Associazione Il Mosaico, scomparso durante il Covid.

Domenica 4 Maggio ore 11:00 –– “Estasi d’arte”, visita al Museo Nazionale di San Matteo, con intermezzi musicali eseguiti da vari artisti.

Venerdì 6 giugno, a partire dalle ore 21:00 e fino a mezzanotte, “Notte Bianca delle Chiese”, visita guidata di alcuni luoghi di culto lungo un itinerario nel Centro Storico, con animazione musicale a cura di artisti e realtà cittadine.

Ai sei appuntamenti si aggiunge il tradizionale concerto pasquale all’interno della Casa Circondariale di Pisa, appositamente riservato per i detenuti e operatori, che si svolgerà al mattino del Mercoledì Santo (16 Aprile). Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 338-9912240 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected].