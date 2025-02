Partita del Cuore, Pisa raccoglie 40mila euro per beneficenza

Pisa, 5 febbraio 2025. Oltre 7.000 spettatori sulle tribune dello stadio ed un incasso complessivo di circa 40mila euro, interamente devoluto in beneficenza. Sono i numeri dell’iniziativa “Metti in campo il cuore – 50 anni di Shalom”, la partita di calcio di beneficenza che si è tenuta lo scorso 16 novembre all’Arena Garibaldi. Un momento di sport e di solidarietà unico nel suo genere al quale hanno partecipato oltre 50 tra società sportive, associazioni e scuole del territorio e che ha visto fronteggiarsi sul campo la Nazionale Cantanti Next Gen e la squadra Shalom nel cuore. Più nel dettaglio, dei 40mila euro raccolti durante la serata ne sono stati devoluti 30mila per la realizzazione di una scuola in Madagascar che ospiterà circa 200 bambini del posto e 10mila per l’acquisto di un monitor per la sala risonanza magnetica dell’Ospedale di Cisanello. I numeri dell’evento benefico sono stati resi noti questa mattina, 5 febbraio, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Gambacorti, alla presenza dell’assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa, del fondatore del Movimento Shalom Don Andrea Cristiani, del presidente del Pisa Calcio Giuseppe Corrado, del direttore del Dipartimento di medicina radiologica, nucleare e di laboratorio Roberto Cioni, del referente per la costruzione dell’istituto scolastico in Madagascar, Padre Nicolas, oltre agli artisti Ubaldo Pantani e Paolo Vallesi, in rappresentanza della Nazionale Cantanti Next Gen. “Siamo orgogliosi di aver riportato la Partita del Cuore a Pisa – dichiara l’assessore allo sport Frida Scarpa - e di aver raccolto grazie a questa iniziativa che va nel segno della solidarietà 40mila euro, che saranno utilizzati per la costruzione di una scuola in Madagascar, per dare un futuro educativo e di alfabetizzazione a centinaia di bambini meno fortunati di noi, e per l’acquisto di un macchinario diagnostico per la sala Risonanza Magnetica dell’Aoup, che consentirà di realizzare esami approfonditi anche per pazienti pediatrici oncologici. Un appuntamento che ci auguriamo possa essere replicato in futuro e che ha visto una grande risposta da parte della città, con circa 7mila spettatori presenti sugli spalti nonostante il freddo e la concomitante partita della Nazionale di calcio, e di oltre 50 tra associazioni, società sportive e scuole del territorio, dimostrando ancora una volta che quando si parla di solidarietà e beneficenza Pisa risponde 'sempre presente'”. La Nazionale Cantanti ha più 40 anni di storia, un progetto di solidarietà unico al mondo. Si costituisce nel 1987 e viene riconosciuta dal Presidente della Repubblica nel 1996. La formazione ha disputato oltre 720 partite di fronte a oltre 75 milioni di spettatori, in tutti gli stadi italiani, e ha raccolto fondi per una cifra che supera i 120 milioni di euro interamente donati. La Nazionale Cantanti ha anche una dimensione internazionale con partite disputate per esempio a Sarajevo in Bosnia nel 1998 e nel 1999 a Varsavia. Nel 2000 a Roma ha incontrato una formazione di israeliani e palestinesi a favore di una iniziativa per la pace in Medio Oriente. Il Movimento Shalom nasce nel 1974 a Staffoli, nel comune di Santa Croce Sull’Arno, diocesi di San Miniato, come associazione di volontariato dedita alla solidarietà e alla formazione dei giovani per iniziativa di un giovane sacerdote, Andrea Pio Cristiani. Lo scopo del Movimento Shalom Onlus è diffondere una cultura di pace, fratellanza e solidarietà verso gli ultimi della Terra. In modo particolare viene affermato il primato della cultura, della formazione e del lavoro come diritto fondamentale di ogni essere umano. Superando il concetto di beneficenza, tutti gli interventi del Movimento Shalom in Italia e nel mondo hanno come obiettivo contribuire a dare dignità e autostima ai più vulnerabili attraverso iniziative legate alla formazione, al lavoro e al pieno godimento dei diritti umani.