Parte l’onda lunga di "Marenia" . Quest’anno raddoppia con Tirrenia

Sarà il concerto dei Dire Straits Legacy (nella foto presa dal sito https://www.dslegacy.com/), il 19 agosto, l’appuntamento clou del cartellone di Marenia, la rassegna estiva culturale e di spettacolo promossa a Tirrenia e Marina di Pisa dal Comune di Pisa con la compartecipazione della Camera di Commercio Nord Ovest e con la collaborazione di Teatro di Pisa, Confcommercio, Proloco Litorale Pisano ed Eliopoli. "Possiamo dire di essere giunti all’anno della svolta - ha detto l’assessore al turismo, Paolo Pesciatini - per quanto riguarda il numero degli eventi gratuiti su tutto il litorale pisano. A partire da Tirrenia a luglio con scrittori, giornalisti e critici letterari che si alterneranno sul palco di Ciclilandia, dove si svolgeranno anche laboratori rivolti ai bambini e giornate dedicate allo yoga e al benessere. Concerti e musical si invece in Piazza Belvedere con gli omaggi a Battisti, Dalla, Battiato, a Raffaella Carrà con Beatrice Baldaccini, agli anni ‘80 con Sandy Marton e Le Dolce Vita, e la Notte Blu con Sergio Friscia curata da Confcommercio. Il clou è certamente il 19 agosto con i Dire Straits Legacy, l’eredità della storica rock band che sarà affiancata dal bassista, cantante e produttore discografico Trevor Horn, ma anche con i concerti di Colapesce Dimartino (18 agosto), la finale di Notti di Talento il 20 agosto e Santi Francesi (21 agosto)".

Grande novità della stagione sarà anche l’arena concerti (sempre a ingresso gratuito) che per quattro serate animerà piazza Belvedere a Tirrenia, con il palco posizionato dando le spalle al mare e oltre 3 mila posti in piedi dove tradizionalmente c’è il parcheggio: si parte il 16 luglio con il concerto di tre cantautori dedicato a Dalla, Battisti e Battiato, seguito dall’omaggio a Raffaella Carrà con Beatrice Baldaccini (17 luglio), la serata anni 80 con Sandy Marton, Tracy Spencer e Le Dolce Vita (18 luglio) e, il 19 luglio, La Notte Blu di Tirrenia e con SergioFrisciaDjSet Live Animation. Dal 6 al 27 luglio tanti appuntamenti anche nel salotto culturale di Ciclilandia a cura delle librerie pisane, che darà modo di ascoltare e dialogare con diversi autori, tra in quali Riccardo Chiaberge, Walter Siti, Rossella Martina, Veronica Galletta, Maria Pia Pagani, Aura Cenni e Lorenzo Donati, Gigi Paoli e Antonio Socci. In cartellone anche appuntamenti per il benessere fisico (‘Yoga al mare’) e laboratori creativi per i più piccoli con il Teatrino del Sole.