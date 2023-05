Parco Stampace, si aprono i cancelli "Area degradata restituita alla città"

Si sono aperti i cancelli del nuovo parco urbano tra via Bixio e via Battisti. Un ampio progetto di riqualificazione urbana che ha interessato una delle principali porte di ingresso della città e ha permesso la ricucitura verde dei due assi viari. Già a partire da ieri mattina il futuro polmone verde (quando gli alberi cresceranno) nel cuore del quartiere Stazione, il Parco Stampace, ha preso vita diventando un’isola di pace e relax per cittadini e turisti e un luogo di aggregazione e svago per i più piccoli che si sono riversati nell’area gioco nuova di zecca. "Attraverso un progetto di riappropriazione degli spazi all’interno del tessuto cittadino è stato possibile trasformare un’area inquinata e degradata in un luogo fruibile per i cittadini, le famiglie, i bambini e i turisti", ha commentato il primo cittadino uscente Michele Conti e candidato sindaco della coalizione di centrodestra. La riqualificazione ambientale di tutta l’area compresa fra via Bixio e via Battisti interessa un’area di 19mila metri quadrati di verde con prato, 114 alberi ad alto fusto (di cui 34 di nuova piantumazione) e 40 cespugli. Il parco si snoda in diversi sentieri, che con la crescita delle piante in futuro saranno alberati, per una passeggiata rilassante immersi nel verde. A fare da valore aggiunto è un’area giochi per bambini arredata e funzionale anche alle necessità delle famiglie. Grazie ad un’importante attività di confronto tra l’amministrazione comunale e la cittadinanza, sarà realizzata in futuro un’area sgambatura per cani prevista all’estremità ovest del parco, lato Bastione Stampace.

"Al momento dell’insediamento della giunta Conti avevamo trovato in questa area una striscia di cemento e un letto di siringhe a cinque anni di distanza lasciamo un maxi parco urbano a due passi dalla Stazione centrale fruibile da tutti i cittadini – aggiunge l’assessore uscente al verde pubblico, Raffaele Latrofa, e candidato di Fratelli d’Italia -. Per renderlo più sicuro, il parco è recintato da una cancellata ed è illuminato". Nel frattempo il maxi progetto di riqualificazione della Stazione procede a passo spedito "sia con il cantiere in corso in piazza della stazione - conclude Latrofa - sia con l’ultimo lotto di lavori per congiungere la stazione con piazza Vittorio Emanuele II".

Ilaria Vallerini