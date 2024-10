Parco Pertini-Voltolina: "L’esempio di due grandi per un luogo di incontro tra le varie generazioni"

È stato inaugurato sabato il nuovo parco di Uliveto Terme intitolato a Sandro Pertini, mentre l’area spettacoli, con il suo anfiteatro, porterà il nome di Carla Voltolina. A introdurre la cerimonia il sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci, che ha portato i saluti della prefetta Maria Luisa D’Alessandro e del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Andrea Simonetti. In una nota ha sottolineato l’importanza della vicinanza tra il Parco Pertini e la scuola primaria: "L’osmosi tra questi due luoghi è occasione di innovazione didattica e promuove lo scambio intergenerazionale, l’inclusione e la coesione sociale. È la piazza il luogo vero dell’incontro con gli altri, in cui si scopre la bellezza del sentirsi comunità". L’assessore ai lavori pubblici Andrea Taccola ha spiegato nei dettagli i servizi del parco, "un grande polmone verde nel cuore di Uliveto che sarà casa per l’associazionismo e per il volontariato". Nel parco anche aree giochi per bambini, giardini, viali alberati e orti sociali per tutte le età. L’assessora regionale all’istruzione Alessandra Nardini ha ricordato "la gigantesca statura morale del Presidente più amato" e si è soffermata sulla figura di sua moglie Carla Voltolina, che fin da ragazzina, con la Resistenza, e poi da giornalista e psicologa, si è sempre spesa per gli altri, anche a rischio della propria vita. Ha partecipato all’inaugurazione anche il fratello di Voltolina, Umberto, che ha unito ricordi personali e istituzionali in un climax di emozioni, intrecciando la vita della sorella a quella del cognato, parlando del loro amore rafforzato "da una intensa comunanza di ideali, fin dal primo incontro". Accanto a lui Albertina Gasparoni, dell’associazione Lungofiume, stretta collaboratrice del Presidente per il suo settennato. Presenti anche tanti bambini, autori di una serie di opere e disegni realizzati per l’inaugurazione. "Mi colpisce moltissimo - ha detto il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo - una delle opere dei ragazzi, quella in cui Pertini e don Milani si stringono la mano. Proprio il concetto di ‘I care’, di don Milani descrive la vita di Pertini e di Voltolina, due persone eccezionali cui si deve l’anima più pura della nostra democrazia e della libertà che, con infiniti sacrifici, ci hanno donato".

S.T.