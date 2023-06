Parcheggio pubblico Variante adottata

Con l’adozione in consiglio comunale della variante agli strumenti urbanistici, approvata nella il 30 Maggio, si fa più concreta la possibilità di anticipare la costruzione del nuovo parcheggio pubblico tra la provinciale Arnaccio-Calci e via Margherita Hack, che potrà essere realizzato da Unicoop Firenze. "E’ un progetto fortemente voluto ed a cui lavoriamo da tempo – spiega il sindaco Massimiliano Ghimenti –: il nuovo parcheggio, la cui ubicazione è stata decisa da diversi anni, una volta realizzato sarà a servizio tanto della nuova scuola media quanto delle numerose attività commerciali della zona, dove tra l’altro si trova anche la biblioteca comunale. Sarà possibile una messa in sicurezza del transito nell’area. Cesserà la manovra dei mezzi pesanti che ancora oggi crea disagi e pericolo sulla provinciale Arnaccio-Calci".