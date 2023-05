Paolo Martinelli civico progressista

Paolo Martinelli, 39 anni e una vita spesa nel Terzo settore,i è il candidato "civico e progressista" del centrosinistra. Una coalizione che, per la prima volta a Pisa, comprende anche il Movimento 5 Stelle, trasformando il voto di domenica e lunedì anche in un esperimento politico da misurare su scala regionale e nazionale. Dopo avere accettato la candidatura si è dimesso dalla carica di presidente provinciale delle Acli, anche se ne resta un dipendente a tempo indeterminato come impiegato amministrativo con mansioni di progettazione sociale. Della sua coalizione fanno parte Pd, M5S, Sinistra Unita per Pisa (che comprende esponenti di Sinistra italiana, Europa Verde, Sinistra civica ecologista e Possibile), Riformisti per Pisa (sostenuta anche da +Europa che pure non si presenta con il simbolo elettorale) e la lista civica La città delle persone ispirata dallo stesso Martinelli.