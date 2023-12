Ivan vive in uno stabile abbandonato. I poliziotti gli regalano il panettone

Pisa, 24 dicembre 2023 – Una vigilia di Natale addolcita dal dono della pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Pisa che è andata a far visita a un giovane keniano, di nome Ivan, che dimora in uno stabile abbandonato e che ha arredato con molta dignità e decoro.

I poliziotti si erano imbattuti in lui qualche giorno fa, durante i consueti controlli, verificando che il giovane è in regola col permesso si soggiorno e ascoltando la sua storia. Il giovane immigrato era stato adottato da una famiglia italiana, e al compimento del 18esimo anno di età ha deciso, parole sue, di "volare da solo".

È arrivato da poco a Pisa e si arrangia come può, ma intende costruirsi un futuro con determinazione e onestà nella sua patria di adozione, ha spiegato ai poliziotti. Stamani gli agenti che avevano raccolto la sua storia sono tornati da lui, portandogli in dono il panettone e strappandogli il sorriso che si vede in foto.